Gastronomia de Los Angeles ganha espaço em endereço icônico de Londres

Neste verão, o famoso restaurante de Los Angeles, o Polo Lounge do The Beverly Hills Hotel, chegou ao rooftop do Hotel The Dorchester, em Londres, levando um gostinho da Califórnia para o Reino Unido. Com vista para o Hyde Park e para o East London, o The Dorchester Rooftop foi transformado no Polo Lounge com sua decoração icônica, incluindo listras e flores de buganvílias rosa, com a placa do Polo Lounge pronta para aquele momento do Instagram.

Até o final de setembro o restaurante e lounge ao ar livre estarão abertos diariamente para almoço e jantar para os hóspedes experimentarem os pratos clássicos do restaurante, incluindo a famosa Salada McCarthy (foto). Conhecido como o epicentro dos restaurantes sofisticados de LA, o Polo Lounge tem sido o local favorito de gerações de estrelas e pessoas influentes de Hollywood. É a primeira vez que o restaurante abre um pop-up, no endereço famoso de Londres.

O mais famoso prato assinado do local é a Salada McCarthy, uma iguaria diferente de qualquer outra, nomeada em homenagem ao jogador de pólo Neil McCarthy, que costumava frequentar o The Beverly Hills Hotel na década de 1960. Quase 600 saladas McCarthy são vendidas nos restaurantes do The Beverly Hills Hotel e servidas nas refeições dos quartos todas as semanas. Fica a dica para quem for viajar para Londres. É saborear o prato com uma vista especial.

Fotos: Arquivo Pessoal