Flávia Alessandra usa vestido e joias de Hebe Camargo no Baile da Vogue no Rio

Em homenagem aos cem anos da Semana de Arte Moderna de 1922, o Baile da Vogue 2022 reuniu celebridades ontem, (29), que mostraram muita inspiração na hora de comporem seus looks e fantasias, cujo tema era Brasilidade Fantástica. O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi mais uma vez palco do evento. Flávia Alessandra foi acompanhada do marido Otaviano Costa, e surpreendeu ao usar um vestido da eterna rainha da TV, Hebe Camargo, (1929-2012).

Otaviano Costa com a esposa Flávia Alessandra

O look contou com mais de 15 mil lantejoulas e foi feito com exclusividade para a apresentadora, que usou a peça em sua estreia no SBT, em 1986. Ao Gshow, Flávia falou da emoção ao usar o longo e as joias da comunicadora: “Pensei numa mulher que, para mim, é a brasileira fantástica, atemporal, que é Hebe, porque eu a amo uma vida inteira. Eu realmente me emocionei durante o processo, me fez brotar lágrimas de emoção de eu estar sendo Hebe por um dia”, disse a atriz.

Hebe Camargo usou o vestido em sua estreia no SBT em 1986

As peças foram cedidas pela família de Hebe, que ficou emocionada com a homenagem. “Tive o prazer de conhecê-la. Era sempre muito, muito maravilhoso, energizante… A Hebe era isso, uma mulher que trazia luz, brilho, que fez o Brasil refletir através do programa dela. É uma pessoa necessária para as nossas vidas. Precisamos de Hebe sempre, sempre, sempre…”, destacou Flávia, que na ocasião também recebeu muitos elogios de colegas famosos presentes no baile carnavalesco.

