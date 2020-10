PUBLICIDADE

Finalizada a campanha do Dia das Crianças promovida pelo JBr do Bem, responsável pelas campanhas sociais do Jornal de Brasília. Centenas de livros novos foram arrecadados. Doações feitas por escritores, livrarias e editoras que abraçaram a causa. (Na foto, uma pequena amostra dos livros arrecadados).