Filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini está no Rio para show de Madonna, onde pai será homenageado

Filho e herdeiro do legado musical do pai, Renato Russo, Giuliano Manfredini está no Rio de Janeiro. Ele estará no show de Madonna, esta noite na praia de Copacabana, como convidado. Renato Russo será um dos homenageados no momento da apresentação.

A rainha do pop aterrissou esta semana no Brasil para o encerramento da The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de sua carreira. A apresentação será igual a outras que ela fez durante a turnê: sem banda aparente no palco e utilizando playback.

Falecido em 1996, vítima da Aids, Renato Russo está entre as celebridades falecidas por conta da doença, que serão homenageadas por Madonna durante a música “Live to Tell”. Nomes como o do cantor Cazuza e da atriz Sandra Bréa também serão reverenciados.

Ontem, na piscina do Copacabana Palace, Giuliano teve um encontro com outro ídolo da MPB. Foi com Jorge Ben Jor com quem conversou por muitos minutos. Ben Jor revelou ser fã Renato e afirmou para Giuliano que o pai era um grande gênio da música.

“Não tem como descrever o tamanho da emoção diante da proporção que tomou essa homenagem. Ver a memória do meu pai tratada com tanto carinho, em um dos maiores shows da história internacional, é realmente extraordinário”, ressaltou, ao F5 da Folha.

Foto: JQ Neto