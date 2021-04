Filha de Eduardo Cunha, Danielle Cunha disputará eleições de 2022

Quem pensa que o ex-deputado e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha está totalmente fora da política está enganado. Cunha, que teve o mandato cassado em 2016 e atualmente cumpre prisão domiciliar por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato, está presente no jogo.

Colhendo a repercussão do recém-laçado livro Tchau Querida – O Diário do Impeachment, o ex-parlamentar, conforme a informação de pessoas próximas, já começou a articular a candidatura da filha Danielle Cunha, 34 anos, que é publicitária, para a cadeira de deputada federal em 2022.

A moça, que disputou as eleições de 2018 para o mesmo cargo, tendo recebido 13.424 votos, ao que tudo indica virá alinhada ao bolsonarismo. Danielle chegou a morar em Brasília na época em que o pai era presidente da Câmara dos Deputados, ocasião em que atuou no segmento do marketing político.

Foto: Reprodução