Festa na Torre de TV e na contagem regressiva entre os destaques da coluna

NA…

Dois casamentos prometem movimentar o primeiro time dos circuitos empresarial, político e social de Brasília e já entraram em clima de contagem regressiva entre os respectivos convidados. O que os dois eventos tem em comum é que serão realizados fora de Brasília, no primeiro e segundo semestres deste ano.

…CONTAGEM…

O primeiro é o casamento do empresário Lucas Bittar com a influenciadora digital Carolina Adriano, no dia 30 de junho, na paradisíaca Portofino, na Itália. O sim será dado no histórico monastério La Cervara, com uma das vistas mais bonitas da região. Um dia antes o casal recebe os convidados para um welcome drinks.

…REGRESSIVA

O segundo casório será o do jornalista Caetano Tonet Camargo com a empresária Carol Valença no dia 5 de novembro no Uruguai, no badalado balneário de Punta del Este. O Aguaverde Wine Lodge, um dos lugares mais bonitos do Uruguai, foi o local escolhido pelo casal para a cerimônia que será seguida de festa.

PRESENÇA

A brasileira Alessandra von Bismarck, casada com o príncipe alemão Carl-Eduard von Bismarck, está no Oriente Médio participando como palestrante de várias conferências sobre blockchain, crypto e impacto social. Alessandra é a única participante brasileira e também uma das poucas mulheres presentes nos eventos.

NOVO ESPAÇO

Está marcada para hoje, logo mais às 19h, a inauguração do Mercato Antiguidade, Arte e Design, no Gilberto Salomão no Lago Sul. Os empresários Roberto Corrieri, Antonio Aversa, Beto Saback e Bruno Poppi serão os anfitriões do coquetel de abertura, que contará com exposição de inúmeras obras de arte e mobiliário.

PÁSCOA DO BEM

As anfitriãs Raissa Araújo, Luiza Christine, Gabriella Constantino e Mayla Cavalcanti

Três marcas queridas de Brasília, Bolo da Ivone, Remembear e Pretty New, das empreendedoras brasilienses Mayla Cavalcanti, Luiza Christine e Gabriela Constantino, se juntaram para lançar a Páscoa 2022 do trio de empresárias. Um happy hour marcou os lançamentos dentro do novo showroom da Pretty New, onde também está o Café do Bolo da Ivone, no Lago Sul.

Ana Maria Gontijo, Joyce Cardoso e Maria Tereza Cavalcanti prestigiaram a tarde

Esse ano o trio trouxe o conceito de “é sobre partilhar”, de estender a mão ao próximo. Parte das vendas do evento foi doada para o projeto Social Mão Amiga João Paulo II, do colégio Mão Amiga João Paulo II, que é um projeto social que busca desenvolver seus 160 alunos e famílias de forma integral, gerando em toda a comunidade do Paranoá um impacto positivo.

ATRAÇÃO

Estreantes em território brasiliense, o septeto vocal e percussivo Ordinarius, grupo carioca que revisita ritmos brasileiros como choro, baião, samba e ijexá, apresentará o show Bossa 20 no próximo sábado, no SESC Brasília. A apresentação contará com inúmeros sucessos inesquecíveis como a música Garota de Ipanema.

NOTA DE PESAR

O governo brasileiro emitiu uma nota de pesar, ontem, pelo acidente com o avião da companhia China Eastern Airlines, que levava 132 pessoas, e caiu na província de Guangxi, no sul da China. O Brasil manifestou sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e ao governo chinês pelo que se considera um os piores acidentes aéreos do país, desta vez com um Boeing 737.

DESAFIO

O advogado e professor Lázaro Gomes Júnior, que está dando rasantes constantes em Brasília, deverá concorrer a uma vaga do Quinto Constitucional ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele vem ganhando o apoio de amigos e sendo impulsionado por grande grupo de colegas advogados de seu estado natal.

Fotos: Gustavo Moreno e Madu Jardim