Fernanda Bolsonaro, nora do presidente Jair Bolsonaro, começa a atender como dentista em Brasília

Após 14 anos atuando no segmento da Odontologia no Rio de Janeiro, Fernanda Bolsonaro, mulher do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, começa a atender em Brasília como dentista. Especialista em odontologia estética, Fernanda revelou para a coluna que está bastante entusiasmada com o projeto de atender os brasilienses. Ela passou a morar em Brasília acompanhando o marido.

“A novidade do momento é o aparelho Invisalign, aquele aparelho ortodôntico invisível que alinha os dentes sem a necessidade de utilização de braquetes metálicos. São alinhadores invisíveis que além do conforto e estética, são a mais nova tecnologia na área”, disse ela, que está com o consultório recém-aberto na capital em parceria com o dentista Silvio Arouca, no Centro Clínico Linea Vitta, localizado na 616 Sul.

Foto: Arquivo Pessoal