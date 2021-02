Fera Palace Hotel promove carnaval em clima de tranquilidade em Salvador

PUBLICIDADE

O carnaval não ocorrerá em Salvador, mas os hóspedes do Fera Palace Hotel poderão aproveitar o feriado em fevereiro para descobrir a cidade com tranquilidade e conforto. Vários artistas baianos como Olodum, Claudia Leitte e Ivete Sangalo têm se movimentado para realizar o primeiro Carnaval Virtual com várias lives confirmadas entre os dias 13 a 16 de fevereiro.

Com 81 apartamentos e suítes, o Fera Palace Hotel possui ambientes com design moderno. Outros elementos que inserem o hotel na cultura estadual são as esculturas da artista baiana Nádia Taquary, expostas no lobby, e as fotos do também baiano Akira Cravo, decorando o lobby e corredores. O rooftop com vista para Baía de Todos os Santos também é destaque.

Para quem não abre mão de passar o carnaval na Bahia, mesmo sem folia, e para os quem buscam tranquilidade, o feriadão no hotel pode ser uma excelente dica. Além da estrutura confortável e área de lazer com vista panorâmica, a gastronomia local ganha destaque no cardápio do restaurante e do room service do endereço. Sem dúvida, uma boa opção para o carnaval.

