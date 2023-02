Feijoada do Iate Clube de Brasília reúne mais de 700 convidados em tarde com muito samba

A diversão durou 6h, com atrações como Adriana Samartini e a banda Clima de Montanha, que levantou todo o público

A Feijuca do Iate foi um dos eventos mais aguardados depois do grandioso Réveillon do Iate Clube de Brasília. A festa pré-carnavalesca foi realizada no último dia 11 de fevereiro. O Salão Social recebeu cerca de 780 pessoas, todas vestidas com abadás personalizados, entre sócias e não sócias. A diversão durou 6h, com atrações como Adriana Samartini e a banda Clima de Montanha, que levantou todo o público.

Cantora Adriana Samartini

O buffet de feijoada variado contou com carnes separadas, petiscos e um mix de sobremesas. Para deixar a tarde ainda mais animada, foram servidas caipirinha, caipiroska, cerveja é muito chopp para afastar o calor. Os ingressos do evento carnavalesco esgotaram em menos de seis dias após o anúncio oficial da festa, que já virou tradição no calendário de eventos de Brasília. A do próximo ano já foi confirmada.

Comodoro Flávia Pimentel e a esposa Chris

Ex-primeira-dama Marianne Vicentini

Janine Brito, Márcia Zardo e Soraia Faraj

Fernando Pauro, Caroline Freire e Manuella Peixoto