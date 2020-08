Fátima Scarpa fala do sucesso de suas dicas de boas maneiras e de como receber com elegância

PUBLICIDADE

Com um sobrenome tradicional e muito conhecido no Brasil, a empresária paulistana Fátima Scarpa, uma das principais e mais festejadas anfitriãs de São Paulo, agora está fazendo sucesso também nas redes sociais. A repercussão tem sido grande pelo país.

Expert na arte de bem receber e em boas maneiras, ela tem usado sua conta no Instagram para dar dicas valiosas. De como receber bem para eventos intimistas em casa até como se portar à mesa. Fátima concedeu uma entrevista descontraída para o Jornal de Brasília.

Qual é o pior erro a ser cometido por um anfitrião?

Cometer excessos e deixar seus convidados desconfortáveis.

Qual é a fórmula ideal para se receber bem um convidado em casa?

Estar atento aos detalhes, pensar no bem-estar do convidado. Priorizar conforto, cuidado, atenção e mínimos detalhes.

Que dica você daria para decorar uma mesa para almoço ou jantar com poucos recursos?

Usar e abusar do meu Instagram (@fatimascarpa) para inspirações e informações técnicas de uma mesa bem posta. E usar o que tem em casa, no jardim, no quintal, na casa da mãe. Pratos, copos, talheres na posição correta, guardanapos bem passados, decoração com criatividade e detalhes.

Qual é o segredo para se ter uma mesa elegante em um jantar ou almoço?

Usar e abusar da criatividade, bom gosto e bom senso. Fazer o melhor com o que se tem e estar sempre atento para uma mesa bem posta.

Como você definiria uma autêntica mesa brasileira?

Uma mesa criativa e cheia de vida.

Qual é a pior gafe a ser cometida em tempos de redes sociais?

Impor regras, criticar, ofender, cancelar. Tempos modernos exigem adaptabilidade, respeito e trocas repletas de leveza, bons modos e carinho.

Você acha que o termo menos é mais está em alta nesses tempos de pandemia?

Acho que cada um deve viver a própria vida da maneira que o faz feliz, com respeito, cautela, autenticidade, fé, força, amor, sempre disposto a olhar e ajudar ao próximo e a melhorar a si mesmo. Não dá para generalizar, pois por exemplo no amor, no trabalho e na amizade: menos nunca será mais, na minha opinião.

O que jamais pode faltar em um jantar ou almoço festivo?

Uma boa trilha sonora, casa perfumada, banheiro limpo e arrumado, atmosfera leve e alegre. Comida adequada para a ocasião e número de convidados, bebida na medida certa. Anfitriões sorridentes e acolhedores. Ah! E muitas fotos para que os melhores momentos fiquem registrados para sempre.

Fotos: Arquivo Pessoal