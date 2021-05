Exposição com toque brasiliense chama a atenção pela originalidade

A Mostra Brasilidades está chamando a atenção na cidade, por conta da originalidade de seus trabalhos. A exposição coletiva, virtual e permanente de artistas que alavancam a economia criativa no Brasil, está trazendo trabalhos com a marca registrada de Brasília. Arte, moda e design de criadores renomados estão disponíveis em um clique. São mais de 200 peças com a curadoria de Gracilene Bessa que podem ser conferidas gratuitamente através do site: mostrabrasilidades.com.br.

Fotos: Arquivo Pessoal