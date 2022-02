Experiência gastronômica com chefs do Le Cordon Bleu Brasil movimenta Brasília

O restaurante e bar Mezanino, na Torre de TV, foi o cenário para a primeira gravação do canal de culinária Sabor & Arte em Brasília. As filmagens ocorreram dentro da terceira edição do projeto Talk & Taste, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O episódio teve como tema Os ingredientes típicos do Cerrado brasileiro, em homenagem ao bioma.

À frente da gravação estiveram Josimar Melo, apresentador, curador e crítico gastronômico, e Patrick Martin, chef de cozinha e diretor-geral do Le Cordon Bleu Brasil, famosa escola de culinária francesa. As filmagens contaram com a participação do chef Yann Kamps, do Le Cordon Bleu Brasil, que também comandou as caçarolas no preparo das delícias.

Diego Badra, do programa Cozinha do Cerrado, e Valéria Vieira, do Temperos do Mundo, ensinaram aos convidados, o passo a passo das receitas. O governador Ibaneis Rocha, a primeira-dama Mayara Noronha, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e a diretora dos canais por assinatura do Grupo Bandeirantes, Mônica Monteiro, marcaram presença.

O jantar harmonizado com champanhe francês e vinhos de safras especiais ganhou elogios. Lançado em dezembro de 2021, o Talk & Taste eleva a experiência gastronômica para além do que é visto nas telas de tevê, apostando nos perfumes, texturas e sabores dos pratos. O conteúdo gravado em Brasília ficará disponível na programação do Sabor & Arte.

ANFITRIÃ

A empresária Mércia Crema será a anfitriã desta noite em sua Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis, Goiás. Ela receberá a embaixatriz Lais Amaral e a advogada Vera Carla Silveira com o marido, o desembargador aposentado Eustáquio Silveira, para um jantar típico no restaurante do complexo, um dos mais concorridos da cidadezinha histórica.

TRISTEZA…

A coluna se solidariza com os moradores e os familiares das vítimas da terrível tragédia em forma de chuva que está assolando a cidade imperial de Petrópolis. Que Deus possa consolar todos os que perderam os entes queridos, que Deus conceda um bom lugar aos que foram e que nossas autoridades sejam rápidas no auxílio aos desabrigados da região.

…E SOLIDARIEDADE

Quem puder colaborar, a ONG Viva Rio e a Academia Pérolas Negras estão em campanha para arrecadar doações para ajudar a população atingida pelas chuvas em Petrópolis. Quem puder colaborar com a causa basta fazer um PIX de qualquer valor para: o CNPJ: 30.836.216/0001-52. Vamos apoiar essa causa.

FESTA

A Mansão dos Arcos, no Park Way, estará movimentada amanhã. A médica Alessandra Alves festejará a chegada de seu aniversário em grande estilo. A comemoração contará com ambientação da decoradora brasiliense Valéria Leão Bittar. A surpresa da noite ficará por conta de uma atração musical que promete fazer todos dançarem.

SESSÃO GRATUITA

Marcado para amanhã, dia 19, às 19 horas, a sessão online e gratuita de Superman: O Filme. A exibição faz parte da programação da mostra Sonora: John Williams realizada pelo Centro Cultural Banco do Brasil, que permanece em cartaz no Cinema do CCBB até 4 de março, com entrada franca e curadoria de Rafael Bezerra.

Fotos: César Rebouças