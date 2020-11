Ex-primeira-dama Karina Curi recebe em jantar para a amiga Bertha Pellegrino

PUBLICIDADE

Ex-primeira-dama e empresária Karina Curi recebeu em casa no Lago Sul, toda ambientada para o Natal, para uma comemoração especial. Ela abriu a residência, que acabou de passar por uma repaginada com a assinatura da decoradora Vandinha Riccioppo, para um jantar natalino em comemoração ao aniversário da amiga de longa data, Bertha Pellegrino. Na foto em destaque, Karina entre Bertha e Carolina Pellegrino.

O encontro em petit comité seguiu todas as regras sanitárias e de distanciamento social por conta da pandemia. Entre conversas interessantes, como a filantropia, assunto que Karina gosta e pratica, todos se deliciaram com o cardápio da noite, com destaques para a torta de salmão e caviar da Sweet Cake e o filé com ravioli preparado pelo Degustare Buffet.

Saúde

O serviço de check-up do Hospital DF Star tem atraído muita gente de peso da capital, que antes costumava fazer a bateria de exames em hospitais estrelados de São Paulo. O paciente se interna na noite anterior, e ao longo do dia seguinte faz uma série de exames. Serviço premium que após a pandemia promete se consolidar ainda mais.

Expansão

O Hospital Santa Marta lança hoje o Grupo Santa Marta, com a recém aquisição dos Hospitais Anna Nery, em Taguatinga, e o Albert Sabin, na 608 Norte. A junção dos três hospitais tem como proposta um modelo de gestão que promete fazer a diferença na saúde do DF, com a entrega de valores como segurança do paciente e humanização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obrigado

A coluna agradece o RP Tiago Correia pela doação de bonecas Barbie feita para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília. Aos que pretendem doar, pedimos gentilmente que enviem os produtos sem o papel de presente. Por conta da pandemia de covid-19, tudo será higienizado com álcool antes de ser entregue para as crianças carentes atendidas na capital.

Corrente…

A Secretaria de Justiça e Cidadania promove a campanha de Natal Fralda Solidária. O objetivo da ação é arrecadar fraldas descartáveis geriátricas e infantis para instituições de idosos e atendimento a primeira infância. As doações podem ser feitas até o dia 16 de dezembro, no Shopping Iguatemi, unidades do Na Hora, postos do Procon na cidade…

…solidária

…além da rede de farmácias Unicom, Iate Clube, Conjunto Nacional e Drogaria Brasil. A meta do projeto é arrecadar 10 mil pacotes de fraldas infantis e geriátricas, nos tamanhos P, M, G e GG, que serão doadas para instituições registradas junto aos Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do DF e ao de Direitos do Idoso.

Anfitrião

Cientista político Gylwander Peres será o anfitrião do próximo sábado. Para não deixar passar em branco o aniversário da noiva, a advogada Ana Paula Alencar, ele recebe um pequeno grupo de familiares e amigos próximos, com todos os cuidados tomados motivados pela pandemia, para um descontraído jantar. O casal subirá ao altar no próximo ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reciclagem

A Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT) e a Pragma Soluções Sustentáveis, divulgam na próxima sexta-feira (27), em live pelo Zoom, a 2ª edição do Anuário da Reciclagem. Desenvolvido em parceria com a LCA, o anuário surge como um documento destinado a consolidar informações sobre a cadeia da reciclagem no Brasil.

DOCE DELÍCIA

As irmãs empresárias Sofia e Joana Peixoto estão lançando os produtos da Nube Café (@nubecafe) para o Natal deste ano. Entre os destaques está a caixa que traz deliciosos macarons com mensagens positivas para 2021.

Arte

O mestre do cinema italiano Federico Fellini ganha uma importante mostra no CCBB de 1 a 27 de dezembro, com entrada totalmente franca. Fellini, Il Maestro homenageia os 100 anos de nascimento do grande cineasta, celebrado em 20 de janeiro de 2020. Serão exibidos vários clássicos que reafirmam a riqueza dos personagens criados pelo gênio da sétima arte.

Luto

A coluna se solidariza com a família do médico, ex-deputado e ex-secretário de Saúde do DF Jofran Frejat, pelo seu falecimento, ontem, após perder a batalha contra o câncer. Vários amigos e admiradores do político fizeram homenagens nas redes sociais. Frejat foi candidato ao Governo do DF e deixa um legado pautado pela ética.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças e Marcelo Chaves