Ex-presidente José Sarney recebe visita da escritora Leiliane Rebouças

Nesta última segunda-feira (18), o ex-presidente da República e imortal da Academia Brasileira de Letras José Sarney recebeu a visita da escritora brasiliense Leiliane Rebouças em sua residência no Lago Sul. Sarney escreveu o prefácio do livro Vizinhos do Poder, em que Leiliane narra a História da Vila Planalto sob a perspectiva dos operários que construíram Brasília.

Encontro foi na casa do ex-presidente

Quando era presidente, José Sarney foi o responsável pela fixação da Vila Planalto na capital federal após receber uma carta da menina Leiliane, então com 10 anos de idade, após burlar sua segurança quando o político descia à rampa do Palácio do Planalto. O pré-lançamento do e-book Vizinhos do Poder será no final deste mês de abril, em data ainda a ser definida.

Fotos: Arquivo Pessoal