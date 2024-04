Ex-presidente da OAB-DF será sepultado na manhã desta segunda-feira

A coluna se solidariza com os familiares do ex-presidente da OAB-DF Juliano Costa Couto pelo seu falecimento, ontem, aos 49 anos. O velório ocorrerá nesta segunda-feira, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Autoridades manifestaram condolências.

Advogado talentoso e professor universitário respeitado por seus alunos, Juliano é filho do ex-ministro do Governo Sarney, ex-governador do DF e conselheiro do TCDF, Ronaldo Costa Couto. O governador Ibaneis Rocha se pronunciou ontem lamentando a perda.

Juliano também foi servidor do TCDF e atuou na Consultoria Jurídica da Corte. O velório do advogado está marcado para às 9h, na Capela 10, do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e o sepultamento às 11h30. O advogado deixa esposa e dois filhos.

Foto: Reprodução