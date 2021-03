Ex-administradora do Lago Sul, Natanry Osório sofre grave acidente em casa

Após se socorrida por um equipe de bombeiros e de policiais militares, Natanry foi hospitalizada e pouco depois liberada

A empresária e ex-administradora do Lago Sul, Natanry Osório, sofreu um grave acidente em sua casa no Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, dias atrás. “Foi um acidente em meu terreno, que é muito acidentado, eu mesma dirigindo. Parei o carro para apanhar a minha sandália, quando vi que estava no gramado. O carro desceu, pois não desliguei o motor, e nem deixei no P, foi um cochilo. Mas, como no plano de Deus nada acontece por acaso, e ele me livrou da morte, tenho missão a cumprir. É preciso repensar as minhas prioridades”, disse Natanry.

Bombeiros, policiais militares e familiares prestaram socorro

Após ser socorrida por um equipe de bombeiros e de policiais militares, Natanry foi hospitalizada e pouco depois liberada. “Houve uma fratura confirmada do metatarso, mas esta sendo tratada apenas com imobilização entre seis e oito semanas”. Ainda de acordo com Natanry, que é viúva do advogado e escrito Antônio Carlos Osório, existe a dúvida de outra fratura no osso médio do mesmo pé. Esta seria tratada com um procedimento cirúrgico.

Ex-administradora do Lago Sul se recupera do susto

A empresária está sob os cuidados do fisioterapeuta Rogério do Hospital Sarah Kubitschek. “Estou dando os primeiros passos, tendo que reaprender a andar, de andador e com cautela”, revelou a empresária. Amigos próximos afirmaram que sem dúvida foi um milagre ela ter tido poucos ferimentos e sorte de ter familiares em casa para socorrê-la. Temos que agradecer e rezar por uma breve recuperação”, comentou uma amiga da família.

Fotos: Arquivo Pessoal