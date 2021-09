Evento no Pontão do Lago Sul celebra campanha de turismo

O empresário Thiago de Paula, diretor do grupo Kemp Viagens, recebeu convidados na última quinta-feira para um coquetel no restaurante Gran Bier, situado no Pontão do Lago Sul, para brindar o sucesso da campanha “viagem dos seus sonhos”. Na ocasião, Marisa Zamboni, diretora do Palace Resorts, uma das maiores redes hoteleiras de Cancún, e Liamar Constante, gerente regional da Copa Airlines, participaram do concorrido encontro.

Murilo Fagundes, Thiago de Paula e Tiago Correia

A agência brasiliense sorteará uma viagem para Cancún, em comemoração aos seus dez anos, que serão completados no próximo ano. “Estamos otimistas com a retomada do turismo, que mesmo com a pandemia tem crescido consideravelmente”, disse o anfitrião Thiago, que também comanda a Brasília Kemp Wedding, especializada em casamentos no Brasil e no mundo, realizando em média de 60 Destination Wedding por ano.

Fotos: Arquivo Pessoal