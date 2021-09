Entre amigas, cenas eternizadas, nova obra e conexão Chile

CARA A CARA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve ontem com o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Thedros Adhanom. A reunião aconteceu no âmbito do encontro dos ministros da saúde do G-20, em Roma, na Itália. A pandemia e a vacina foram os assuntos abordados.

CENAS…

Repercutiu no Brasil a morte do ator francês Jean-Paul Belmondo, aos 88 anos. Um dos maiores nomes do cinema francês, o artista morreu em sua casa em Paris. Belmondo passou por Brasília na década de 1960 quando gravou cenas para o clássico O Homem do Rio.

…ETERNIZADAS

Entre as cenas gravadas pelo ator, algumas eternizaram uma Brasília ainda sendo erguida em meio a construções e muita poeira. No filme, Jean-Paul aparece correndo pela Rodoviária do Plano Piloto, recém-construída. O presidente francês Emmanuel Macron emitiu uma nota de pesar.

FESTIVAL

A Companhia de Teatro Os Satyros organiza este mês o Festival Satyricine Bijou – Mostra do Novo Cinema Brasileiro. O evento é competitivo e acontecerá totalmente em modo digital, pela plataforma Sympla, tendo como presidente do júri o cineasta Alain Fresnot.

NOVA OBRA

Principal colunista de São Luís, e um dos mais festejados do Nordeste brasileiro, o jornalista Pergentino Holanda (foto), do jornal O Estado do Maranhão, lançou na capital maranhense na semana passada com um evento o livro Existencial de Agosto e Outras Viagens Poéticas.

A obra revela a íntima relação de PH, como é conhecido na cidade, com a poesia, sempre marcante em sua trajetória na comunicação. “Lançar um novo livro é como um sopro de vida para se perpetuar no tempo”, disse PH, que tem em seu currículo várias outras obras.

CALOR

Calor senegalês em Brasília. Depois do dia mais quente do ano registrado na segunda-feira (6), de 35,9º, o DF registrou ontem mais um recorde: 36º. A sensação era de se estar dentro de uma estufa. Em tempos de seca extrema, o aconselhável é tomar muita água.

ECONOMIA

Com o aumento considerável da maioria dos produtos alimentícios nos supermercados e atacadões, os buffets da capital estão se readequando à nova realidade. Os cardápios estão cada vez mais criativos e o desperdício de insumos agora é inexistente. Tudo é aproveitado na hora do preparo, seja para entrada ou prato principal.

CONEXÃO CHILE

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, deverá visitar o Brasil no mês de outubro. O chefe de Estado visita Brasília com a intenção de explorar novas oportunidades de cooperação com o Brasil, em especial nos segmentos de comércio e investimentos, infraestrutura e ciência e tecnologia e inovação.

O embaixador brasileiro no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco (foto), está cuidando dos preparativos. Falando em embaixada, ontem em Santiago foi exibido virtualmente em parceria com a Corporação Cultural Las Condes o espetáculo Cão sem Plumas, da Cia de Dança Deborah Colker.

SINAL

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação inaugurou o Wi Fi Social nas feiras de confecções e utilidades de Planaltina-DF. O secretário Gilvan Máximo afirmou que a ideia é tornar Brasília uma cidade inteligente e disponibilizar internet gratuita pela capital.

SEMANA…

Sem uma data comemorativa específica para o varejo em setembro, a Semana do Brasil é a aposta do setor varejista para aquecer as vendas no mês. Entre os dias 3 e 13 de setembro, os shoppings das Organizações PaulOOctavio oferecerão descontos que…

…DO BRASIL

…podem chegar a 87% de economia aos consumidores, com promoções que abrangem lojas de diversos setores, como alimentação, vestuário, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, cosméticos, produtos de higiene e material esportivo, entre outros. Fica a dica.

