Encontro no Lide Mulher, ele e ela, sub judice e elas merecem

Em palestra às integrantes do Lide Mulher Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que a redução dos altos níveis de violência na sociedade brasileira representará ganhos econômicos fundamentais para o Brasil, já que seu combate chega a custar 6% do PIB, como medido recentemente pelo Atlas da Violência. Anderson fez, ainda, uma exposição detalhada da atual estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O ministro também defendeu ações integradas contra a corrupção, para estancar a sangria dos cofres públicos, retornando mais recursos à sociedade, durante almoço-debate realizado ontem, no Hípica Hall. Após ser saudado pela presidente do Lide Mulher, Lívia de Moura Faria, e pelo presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, Torres fez um apelo para que o combate à violência contra a mulher fizesse parte da rotina das brasileiras e dos brasileiros.

“Em 100% dos casos de crimes contra as mulheres, alguém já sabia da violência. Os feminicídios e as agressões são crimes que passam por um amadurecimento. E 75% das mulheres não registram ocorrência, quando os primeiros ataques acontecem”, destacou. Ao abordar os principais pontos de trabalho da pasta, Anderson Torres destacou que, no braço segurança, a atuação tem como objetivo retirar bens do tráfico e do crime organizado para devolver à sociedade. Ele foi bastante aplaudido.

ELE E ELA

Na festa fervida de aniversário do empresário Flavinho de Souza, que brindou à vida ao lado da esposa Lorena Furtado, no Fly Club, em Trancoso, teve match de uma brasiliense com um baiano. A empresária Artemis Rodopoulos e o empresário Cristiano Rangel (ex-Luana Piovani), meio que se entenderam no evento. O casal está circulando de romancinho.

SUB…

As eleições da OAB-DF agitaram a cidade e foram marcadas por diversas intercorrências durante todo o período eleitoral. Após denúncias de fraude no sistema de cotas às vésperas do pleito, a comissão eleitoral decidiu investigar todas as chapas concorrentes por fraude nas autodeclarações dos candidatos negros e pardos.

…JUDICE

A polêmica ficou ainda maior quando a apresentadora Xuxa Meneghel postou em sua rede social pedido de votos para um de seus advogados, que foi eleito para o Conselho Federal da instituição. Outro famoso que saiu em defesa do mesmo grupo, foi o sertanejo César Menotti. Ele divulgou vídeo pedindo apoio ao presidente reeleito.

ELAS MERECEM

A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene na última sexta-feira para celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Durante o evento, empreendedoras de peso de diversos setores do Distrito Federal foram homenageadas, entre elas, a empresária Janete Vaz, sócia- fundadora do Grupo Sabin, e a joalheira Deise Aviz.

A empresária Janete Vaz falou na ocasião

A data de 19 de novembro foi consagrada como Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino por iniciativa das Nações Unidas, em parceria com diversas instituições globais de incentivo às mulheres que criam e comandam seus próprios negócios, e como parte de uma campanha contra a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Homenagens merecidas.

Deise Aviz com a deputada Bia Kicis

ARTE

O mundo das artes de Pernambuco ganha mais um local dedicado à arte. Trata-se da Galeria Marco Zero. Eduardo Suassuna e Marcelle Farias serão os anfitriões da inauguração do espaço, que abrirá as portas na próxima quinta-feira, dia 25. A galeria inicia seus trabalhos com uma exposição do artista Gilvan Samico, com curadoria de Moacir dos Anjos.

B’DAY

Hoje ele é uma das personalidades mais respeitadas do mundo político e das comunicações da capital. Após passar com êxito reconhecido pelo Palácio do Planalto, João Carlos Silva comemora mais um ano de vida neste dia 23 de novembro. A coluna registra com alegria a data, que terá comemoração pilotada pela jornalista Fabiana Ceyhan.

VITÓRIA

A Embaixada do Azerbaijão comemorou recentemente, com um coquetel em Brasília, o Dia da Vitória. Após um ano do final do conflito de 30 anos de guerra, o território do Azerbaijão foi entregue ao país. O senador Antonio Anastasia visitou o país a convite do governo e falou no parlamento sobre a mensagem de paz e reconstrução da nação amiga.

IDEIA

Em comemoração à Semana Nacional do Doador de Sangue, o JK Shopping irá receber até o dia 26, o Hemocentro Itinerante, uma carreta totalmente adaptada para a coleta de sangue e o incentivo e fomento da cultura de doação. A iniciativa do Grupo DPSP em parceria com a SAS Brasil, atenderá na área externa do centro de compras.

Fotos: Arquivo Pessoal