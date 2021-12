Encontro no Lago Norte, pequena pausa, réveillon, Velho Mundo e todos unidos

As joalheiras Deise e Catherine Aviz foram anfitriãs de um encontro de Natal na casa da família no Lago Norte. Com um evento para um número restrito de convidados, mãe e filha lançaram as novidades de fim de ano da Joalheria Deise Aviz. Na ocasião, elas brindaram com os amigos presentes a chegada do Natal e do Ano Novo.

Margarida Kalil, Gláucia Benevides, a embaixatriz Lais do Amaral e Roseane Jordão entre as convidadas da tarde

PEQUENA PAUSA

O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Mayara Noronha passam o réveillon em Brasília ao lado do filho Mateus e demais familiares. Em janeiro, o casal tira alguns dias de férias para recarregar as energias e segue em viagem. No retorno a Brasília, retomam a agenda e os trabalhos.

RÉVEILLON

O Rubaiyat Brasília promove no dia 31 mais uma edição de seu tradicional réveillon. O chef Wellington Santos assina o cardápio do evento, que contará com ambientação do flower designer Rodrigo Resende. A Banda 4 You promete animar a virada do ano com direito a queima de fogos às margens do Lago Paranoá.

DE BRANCO

O relações públicas carioca Vinicius Belo está à frente da venda dos convites para a disputada festa de réveillon da piscina do Copacabana Palace, no Rio. A festa acontecerá em volta da emblemática piscina e na varanda do Restaurante Pérgula. O DJ Kahl comandará as pick-ups da noite, que promete reunir a turma descolada.

NO LITORAL

A executiva e gerente de Marketing do JK Shopping em Brasília, Monaliza Maia deu uma pausa no trabalho para passar curta temporada em Trancoso, na Bahia, onde passou o Natal. Dias de descanso para Monaliza ao lado do marido, o psicanalista Wheiller Carvalho. A virada será na praia de Itapoá em Santa Catarina.

VELHO MUNDO

O desembargador aposentado Eustáquio Silveira e a advogada Vera Carla seguem na primeira semana de janeiro de 2022 para a Europa. Eles passam temporada no apartamento da família em Lisboa e na sequência seguem para a Suíça. De lá, viajam para a França, onde Vera visitará a Igreja da Medalha Milagrosa em Paris.

SOL E MAR

O promoter brasiliense Tiago Correia deu uma pequena pausa dos eventos em Brasília e está de férias no Rio de Janeiro desde o último dia 25, hóspede do Hotel Nacional, em São Conrado. Ao lado do noivo Wellington Marques, ele passa o réveillon na concorrida festa do médico Lucas Miranda, na Marina da Glória.

TODOS UNIDOS

Muito triste a tragédia que a chuva está causando no Sul da Bahia. Os brasileiros estão se mostrando solidários, colaborando com doações e divulgando campanhas de arrecadação de donativos nas redes sociais para os desabrigados. Final de ano bastante difícil, mas que está sendo amenizado com a solidariedade.

ELES MERECEM

A terça-feira começa de maneira mais que especial para a empresária e designer de interiores Denise Zuba, que comemora mais um aniversário recebendo cumprimentos da família e dos amigos. Dia especial também para o editor-chefe do Jornal de Brasília, Ricardo Nobre, e para o talentoso jornalista maranhense Oton Lima.

