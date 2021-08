Encontro em Veneza, campanha, indigesto, literatura e visitante

INDIGESTO

O comentário da vez na capital é sobre o empresário que abriu um restaurante na Asa Sul, recentemente, com dinheiro de um empréstimo que tirou nos Emirados Árabes Unidos. Pelo o que se conta, ele teria saído do país sem quitar a dívida. O credor estaria vindo atrás.

CAMPANHA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem em mente três nomes para ser o seu vice nas eleições de 2022. Um é de Brasília. Lula tem viajado por todo o Brasil já em campanha para a disputa do próximo ano, que promete ser uma das mais acirradas da história.

LITERATURA

Maria Beltrão acaba de lançar o audiobook de seu livro O amor não se isola. De forma leve e descontraída, a jornalista da GloboNews narra momentos pessoais e traz relatos dos bastidores de seu trabalho na TV. O conteúdo está disponível na plataforma Skeelo.

MERECIDO

Tido como um parlamentar conciliador e pacificador entre os seus pares, o deputado federal e médico cardiologista e geriatra Luiz Ovando, que no alto de seus 71 anos também é um dedicado maratonista, foi condecorado este mês com a Medalha do Pacificador no Dia do Soldado.

VISITANTE

O ministro das Relações Exteriores do Chile, Andrés Allamand, visita Brasília hoje e amanhã. O chanceler chileno será recebido no Itamaraty pelo ministro Carlos Alberto França. No encontro, serão repassadas agendas bilateral, regional e internacional dos países.

ELAS…

A ministra Grace Mendonça, primeira mulher a assumir o posto de ministra chefe da Advocacia-Geral da União, está lançando o livro Democracia: Substantivo Feminino, da Editora Forense. A obra foi escrita em conjunto com outras 18 autoras e traz…

…POR…

…análises e reflexões sobre a democracia brasileira. O livro destaca como as mulheres podem dar sua parcela de colaboração para o debate, compartilhando experiências e percepções em torno dos avanços

democráticos conquistados

ao longo da história…

…ELAS

…recente do Brasil. Hoje, dia 30, e amanhã, 31 de agosto, das 18h às 19h30, acontecerá um simpósio online, gratuito, com a participação da ministra Grace e demais autoras. A transmissão acontecerá pelo canal do GEN Jurídico no YouTube.

Foto: German Larkin