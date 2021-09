Encontro com o vice, festa em família, empresa do futuro e do céu ao inferno

EMPRESA…

A XP Investimentos, uma das maiores empresas do mercado financeiro do mundo, está com uma novidade em São Paulo. A XP apresentou recentemente todos os detalhes de sua futura sede com uma experiência imersiva inédita. O local que ganhou o nome de Villa XP fica em São Roque.

…DO FUTURO

A nova sede da empresa foi planejada e está sendo materializada desde 2020 para ser um local de inspiração que integra natureza e sustentabilidade. Promete ser um ponto de encontro para profissionais, treinamentos, atividades de integração e recepção de clientes.

ACESSO

A Casa Cor Brasília, que abre as portas na última semana de outubro, na antiga sede da CEB, localizada na 604 Sul, terá uma novidade no acesso ao público este ano: visitas agendadas e com duas horas e 30 minutos de duração. Cuidados que se somam aos protocolos durante a pandemia.

DOSE DUPLA

Considerado uma das revelações de sua geração, Felipe Hintze está de volta à televisão em dose dupla. O ator poderá ser visto na reprise especial de Verdades Secretas, na Globo, no papel de Eziel, e também em Quanto Mais Vida Melhor, próxima trama inédita das 19h, da emissora carioca.

Os empresários Rafael Campos e Priscilla Baracat no aniversário da filha Rafaella, que esteve acompanhada das irmãs Giovanna e Marianna na tarde festiva no Lago Sul

DO CÉU…

A obra João de Deus: Cura e Crime, produção original Grifa Filmes para a Netflix, que estreou em agosto, traz entrevistas exclusivas e materiais inéditos sobre a trajetória e o império econômico do líder de cirurgias espirituais mundialmente conhecido.

…AO INFERNO

Equipe de documentaristas visitou a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, e teve acesso ao médium, que concordou em falar sobre o caso. João de Deus, para muitos chamado agora de João do Diabo, está preso após crimes de estupro praticados por ele virem a tona.

VISÃO

A Allergan com apoio das Sociedades Brasileiras de Diabetes (SBD) e de Retina e Vítreo (SBRV), lança uma campanha nacional de retomada de cuidados com a saúde, prevenindo perda parcial ou total da visão. Trata-se da campanha Abra os Olhos: o Diabetes pode levar à Cegueira.

VIVENDO…

De acordo com dados do Ministério da Saúde, os homens realizam seis vezes menos exames preventivos do que as mulheres. O número é preocupante, visto que diversas doenças e problemas de saúde deixam de ser diagnosticados, gerando assim menor expectativa de vida.

…MENOS

A pesquisa revela que, eles vivem cerca de sete anos a menos que as mulheres. Paralelo a essa falta de cuidado com si próprio, outros hábitos prejudiciais são destacados no perfil masculino, como explica o médico urologista brasiliense Rodrigo Carvalho.

A jornalista Fabiana Ceyhan e o embaixador da Itália, Francesco Azzarello, entre Halil Ceyhan e Katiuscia Sotomayor no jantar da ABRAJINTER, na Embaixada da Itália

B’DAY

Dia especial para os aniversariantes desta quarta-feira: empresária Sofia Peixoto que comemora ao lado do noivo Leo Lynce, advogado Luiz Afonso Costa de Medeiros, empresária Patrícia Justino Vaz, jornalista capixaba Wesley Sathler e o engenheiro Renan Costa.

RELÍQUIAS

A empresária Raquel Jones inaugurou em Nova Lima, Minas Gerais, um museu que preserva o acervo de sua família, que ajudou a colonizar a cidade mineira no período do ouro. O curador do local é o arquiteto Luiz Brandão, que selecionou objetos seculares do clã.

NO AR

A TV Aparecida completa 16 anos no próximo dia 8 e, para comemorar a data, a emissora preparou uma programação especial com uma infinidade de filmes. A rede católica de televisão tem a sua base na cidade de Aparecida, onde fica o santuário, em São Paulo.

Fotos: Fabiano Neves, César Rebouças e Arquivo Pessoal