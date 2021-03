Empresários Janine Brito e José Alberto Bardawil ficam noivos este mês

Mais um noivado em Brasília em tempos de pandemia. Desta vez é a empresária Janine Brito que ficará noiva do também empresário José Alberto Bardawil. Noivado apenas para a família marcado para o dia 19, data do aniversário dele, no apartamento de José Alberto, no residencial Tartuce, na 211 Sul.

O casamento está previsto para acontecer no dia 10 de setembro, em local ainda a ser definido. A data é especial. Trata-se do dia do aniversário da mãe do noivo, dona Mary, já falecida. Janine e José Alberto se conhecem há cerca de 25 anos. Foram vizinhos por muitos anos e se reaproximaram recentemente.

Integrante de uma família de pioneiros, Janine Brito comanda em Brasília a Pinheiro Ferragens, além de administrar negócios no ramo imobiliário. José Alberto por sua vez é dono da TV União em Brasília e Fortaleza, além da Fazenda Califórnia no DF, que produz uvas e futuramente vinhos.

Foto: Arquivo Pessoal