Este sábado (4) será movimentado em Brasília com a cerimônia de casamento seguida de festa do casal de empresários Daniela Menezes e Wonder Jarjour (foto). O sim será no Santuário Dom Bosco e a festa no Espaço da Corte. São esperados cerca de 600 convidados na noite que terá como atração principal o show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano.

Foto: Arquivo Pessoal