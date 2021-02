Empresário Fabiano Cunha Campos é agraciado com prêmio do setor de turismo

PUBLICIDADE

Presidente do Complexo Brasil 21, o empresário Fabiano Cunha Campos recebeu da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a medalha do 1º Premio Brasília- O Novo Olhar do Turismo. A entrega foi feita ontem, dia 9, em cerimônia intimista, no Norton Restaurante, localizado no Hotel Meliá Brasil 21. Na foto em destaque, Luciana Cunha Campos e o marido Fabiano.

Ao receber a medalha, uma criação em azulejo, inspirada nas obras de Athos Bulcão, Fabiano agradeceu a homenagem e parabenizou a iniciativa, que chega em bom momento, quando os setores de turismo, gastronomia e eventos, os mais afetados pela pandemia, lutam para superar muitas dificuldades.

“O prêmio nos estimula a continuar o nosso trabalho e a não desanimar. Gostaria de dedicá-lo ao meu pai, Arnaldo Cunha Campos, que foi não apenas o idealizador do Brasil 21, como também meu mentor, companheiro de trabalho e orientador profissional, sempre com um perfil arrojado e realizador.”

Fotos: Gustavo Alcântara