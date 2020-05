Empresário e advogado Gustavo Martins revela o que está fazendo para se reinventar na pandemia

PUBLICIDADE 

Empresário da gastronomia e advogado em Brasília, Gustavo Martins revelou para a coluna o que está fazendo para se reinventar na pandemia. “Na área da advocacia, reduzimos o valor dos honorários para os clientes que desfrutam de nossos serviços jurídicos mensalmente e passamos a realizar uma busca ativa das principais necessidades do mercado, fortemente atingido pelos efeitos da pandemia, inclusive aperfeiçoando o atendimento totalmente virtual e o business de nossos clientes nas redes sociais.”

“Além de trazer nosso chef executivo, Giovanni Renê, de São Paulo, para nos ajudar nesse difícil período de isolamento, apostamos também da diversificação do negócio, e na entrega da experiência do restaurante Genèse na casa das pessoas. Em um período delicado como esse, a aproximação com seu publico de faz fundamental, logo, pensei: “Preciso que eles se sintam no restaurante, mas na sala de casa”.

“Entregas dinâmicas, pratos novos, interatividade com o chef de cozinha, são alguns dos pontos que vem dando certo para nós. Abrir o leque de possibilidades dentro de um restaurante não é fácil, ainda mais no Noroeste, onde nos encontramos, mas achamos saídas praticas para tentar driblar a crise que afeta o mundo. Uma das frentes é nossa padaria, com delivery de pães de fermentação natural, e como já citado, aproximar nossos clientes do nosso chef com propostas interativas via aplicativos de vídeo.”

Fotos: Arquivo Pessoal