Álvaro Silveira Júnior toma posse como presidente do Sindiatacadista-DF

A nova diretoria do Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista/DF), presidida pelo empresário Álvaro Silveira Júnior, tomou posse. A cerimônia aconteceu na sede do sindicato, em Águas Claras, com a presença de associados, autoridades públicas e líderes sindicais, como o vice-governador do DF, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire e o presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, Leonardo Miguel Severini.

Álvaro Júnior com o vice-governador Paco Britto, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, e Lysipo Gomide

Considerado um dos sindicatos mais importantes da economia local, a entidade representa uma categoria que vai do setor alimentício até o de material de construção, drogas e medicamentos, somando mais de 400 empresas no Distrito Federal. Álvaro Jr como é conhecido, tem 52 anos e é mineiro de Uberaba. Vive em Brasília desde 1975, onde graduou-se em Administração de Empresas, pelo Uniceub, com especialização na Willianson College of Business.

O novo presidente fez um discurso aplaudido

“Queremos dar sequência à excelente gestão do companheiro Gomide, vamos continuar a luta em prol dos interesses das empresas atacadistas do DF, muitas das quais consideradas os maiores contribuintes e geradores de emprego da nossa cidade. Agradeço a confiança dos atacadistas e me comprometo a honrar a escolha da categoria”, afirmou Álvaro Silveira Jr, que presidiu, de 2013 a 2016, a Câmara de Dirigentes Lojistas. Atualmente ele também é diretor do Sincofarma-DF.

Ex-presidente do Sindiatacadista-DF, Lysipo Gomide, o secretário de Economia, José Itamar, e Álvaro Júnior

Fotos: Telmo Ximenes