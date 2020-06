Casamento virtual de Simone Hammerschmidt e Paulo Freitas e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

O médico Paulo Freitas e a empresária Simone Hammerschmidt haviam se preparado para oficializar a união nos primeiros meses de 2020. Com a triste pandemia que o mundo enfrenta, em especial o Brasil, o casal desistiu de reunir os amigos e familiares para festejar em grande estilo o amor e a nova vida.

Para a data não passar em branco, Simone e Paulo optaram por casar apenas no civil. No Cartório do 2º Ofício, a cerimônia de maneira singela transcorreu sem a presença física de convidados e de familiares. Tudo como determina as autoridades, respeitando o isolamento social. O casório teve transmissão virtual.

Todos puderam acompanhar online o sim do casal, muito querido em Brasília. Logo após a oficialização, os noivos foram surpreendidos com um mini wedding, apenas para cinco convidados, organizado pela filha da noiva, a arquiteta Lethicia Hammerschmidt, que abriu o apartamento na Asa Sul para o brinde.

Simone ficou muito feliz e bastante emocionada com a surpresa. Chegou a chorar na ocasião. Brindou a felicidade ao lado de Paulo, com quem cortou o bolo, idealizado pela cake designer Maria Amélia. A ambientação contou um mix de rosas, tulipas, angélicas e cravos brancos, as flores preferidas de Simone.

Solidão

Drauzio Varella debaterá amanhã, o impacto da pandemia na saúde mental em live. O médico estará online, no Facebook, para discutir o tema. A iniciativa é do programa Viva Saúde. Com o isolamento social, um grande número de pessoas está sentindo o peso da solidão e necessitando de apoio.

Risco

Um dos grupos de risco da covid-19 é a obesidade. Só no Brasil, de acordo com pesquisas, cerca de 55% da população adulta está acima do peso, um dos principais fatores de risco para a doença. Hábitos alimentares saudáveis e atividade física em casa ajudam a aumentar a imunidade e eliminar quilos extras.

Série

Contrato fechado entre a Globoplay e a produtora A Fábrica para a realização de uma série tendo a falecida socialite Ângela Diniz como tema principal. A ex-pantera mineira foi assassinada em 1976, em Búzios, pelo então playboy Doca Street. O crime ganhou cobertura intensa da imprensa e chocou o Brasil.

Trabalho…

Gerente de uma grande empresa no Brasil, Marcelle Jordão fez um artigo em que destaca que a pandemia de covid- 19 parece não ter previsão de fim, influenciando diretamente o cotidiano das empresas, que tiveram de aderir emergencialmente ao trabalho remoto. Em alguns países, o home office já é uma rotina.

…remoto

De acordo com Marcelle, no Brasil o modelo pegou muitas empresas de surpresa. Forçou corporações, governo e trabalhadores a se adaptarem às pressas, o que resultou em dores de cabeça no processo de implementação, tempo e gastos na adequação dos equipamentos, com o objetivo de manter os negócios ativos.

B’day

A semana começa de maneira especial para os aniversariantes desta segunda-feira, que devem ganhar muitas mensagens de cumprimentos e felicitações pela data: Lourdinha Araújo, Renato Acha, Wallace Martins, Anna Luíza Costa, Eliana Gabrielle, Marconi Moreira de Sousa, Renata Fockink e Guilherme Lobão.

Herança

Mais um ação na Justiça envolvendo a herança deixada pelo cantor e compositor João Gilberto. Maria do Céu, que foi companheira por determinado tempo do músico, entrou com uma nova ação contra os filhos do músico, na 18ª Vara de Família do Rio. Maria quer o reconhecimento da união estável com o artista.

Dando…

O Brasil deve atingir marca histórica de empreendedorismo em 2020. Análise da série da Pesquisa GEM, realizada no país com o apoio do Sebrae, aponta que o Brasil deverá ter este ano um quarto da população adulta envolvida com seu próprio negócio, em especial motivada pela pandemia de covid-19 no mundo.

…um jeito

De acordo com o último levantamento (GEM 2019), estima-se que existam um total de 53,4 milhões de brasileiros à frente de alguma atividade empreendedora, envolvidos na criação de um novo empreendimento, consolidando um novo negócio ou realizando esforços para manter negócios já estabelecidos no país.

