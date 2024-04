Empresária Roseane Jordão comemora aniversário com festa em São Paulo

O próximo fim de semana terá uma revoada de nomes conhecidos de Brasília rumo a São Paulo. Tudo por um motivo especial. Será a comemoração do aniversário de 60 anos da empresária Roseane Jordão, nome muito querido e respeitado nos circuitos social e empresarial do Distrito Federal.

Tudo está previsto para começar na próxima sexta-feira, dia 19, quando os filhos da aniversariante, Luciana, Mariana e Raul Neto recebem os convidados da mãe para um jantar de boas-vindas no restaurante Urus Steakhouse, localizado no sofisticado bairro Jardim Europa, na capital paulista.

Já no dia seguinte, sábado (20), Roseane Jordão, animada e festeira como ela é, comemora em grande estilo a chegada de seu aniversário no Trio Dezenove, no alto do 19º andar de um prédio na Vila Olímpia, tendo a vista panorâmica de São Paulo à noite como um dos destaques da celebração.

A noite contará com a presença de 200 convidados, sendo que 170 são nomes confirmados do DF, entre parlamentares, ex-governadores, empresários, jornalistas e socialites. Hotéis cinco estrelas da cidade, como Meliá Jardim Europa, L’Hotel, Fasano e Rosewood, estão com inúmeras reservas.

Foto: César Rebouças