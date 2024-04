Empresária Raquel Jones recebe Pinga Store, de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, em Brasília

Com mailing da RP Claudia Salomão, a multimarcas Pinga Store que é sempre lembrada nos stories da socialite Narcisa Tamborindeguy, mãe de Catharina Tamborindeguy Johannpeter, uma das proprietárias da marca, retorna a Brasília para apresentar pela 2ª vez as novidades de suas araras.

Narcisa Tamborindeguy usando Pinga

Capitaneada pela empresária Raquel Jones (foto) à frente da multimarcas Jeté, a Pinga chega nesta temporada com novos nomes com o intuito de apresentar o que há de mais novo na moda nacional. O encontro ocorre hoje e amanhã, na comercial da QI 11 do Lago Sul, ao longo do dia.

Fotos: Arquivo Pessoal