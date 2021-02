Empresária Rachel Bardawil ganha festa surpresa de aniversário

Com tema Olho Grego, a empresária brasiliense Rachel Bardawil ganhou almoço surpresa da família para brindar a chegada de mais um aniversário, no Setor de Mansões do Lago Norte, onde mora. Em Brasília, após o carnaval, o encontro teve música ao vivo comandada pelos músicos Bruno Dourado (ex-Natruts e InNatura e vocalista da banda Galo Cego) e Felipe Maguin (da banda Surf Session).

Rachel com a mãe Beth Lino

A ambientação ficou por conta da mãe da aniversariante, Beth Lino. O bolo foi criação de Mariana Lawall. O evento foi apenas para os familiares por conta da pandemia, entre eles o marido Bruno Sigmaringa, a matriarca da família Nini Lino, a mãe Beth Lino e o irmão Alberto Bardawil, que veio do Rio, onde mora, especialmente para a comemoração. Para o próximo ano, Rachel promete uma megafesta.

A aniversariante com o marido Bruno Sigmaringa

“Infelizmente por conta da pandemia, não pude reunir os amigos que possuo. Mas tenho fé que no próximo ano tudo seja diferente. Dando tudo certo, esse pesadelo da covid-19 indo embora de vez, quero fazer uma megafesta para celebrar a vida”, disse Rachel, que na cidade se divide entre os trabalhos na TV União, emissora da família, e a Fazenda Califórnia, que produz uva nas proximidades de Brasília.

Nini Lino na comemoração da neta

Rachel e o irmão Alberto Bardawil

Fotos: Arquivo Pessoal