Empresária Melissa Gontijo brinda aniversário com comemorações intimistas

Quem completa mais um ano de vida nesta terça-feira é a empresária Melissa Gontijo. Ela comemora a data com almoço em família na casa dos pais José Celso e Ana Maria Gontijo, no Lago Sul. Tomando todos os cuidados por conta da pandemia de Covid-19, Melissa continua o brinde no sábado, recebendo um grupo de dez amigas, dos tempos da escola, para uma comemoração intimista.

Diversidade

Na próxima quinta-feira (19), às 18h40, o grupo As Bahias e A Cozinha Mineira e o Drag Taste, de Portugal, se apresentam no show de encerramento da 4ª Conferência da Diversidade. O show gratuito é aberto para todos e será transmitido pelo Facebook da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil.

Café…

A rede de cafeteria Starbucks abre sua primeira unidade em Brasília. Famosa pela presença nas principais capitais do mundo, a marca abre nos próximos dias no Aeroporto Internacional de Brasília JK. Mesmo com os tapumes cobrindo as obras já é visível a logomarca no alto de um dos quiosques.

…expresso

Serão dois espaços, um na Praça Pickup recém-aberta em frente ao aeroporto, e outra unidade de dois andares na frente do embarque e desembarque doméstico. A abertura oficial está prevista para acontecer na primeira semana de dezembro, se as obras não atrasarem. A expectativa está sendo grande.

Destino

Segundo um mapeamento feito pelo ViajaNet, com base em informações divulgadas pela Infomoney, a cidade de Recife está sendo o local mais procurado para o réveillon, com queda de 23% no preço da passagem em relação a 2019. Na sequência está Fortaleza, no Ceará, com a passagem 53% mais barata.

Live

Na sexta-feira, (20), entidades ligadas à Biomedicina promovem Live com a dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo para o Dia do Biomédico, às 19h30, no canal do YouTube do Conselho Federal de Biomedicina. O evento integra a abertura dos Congressos Brasileiro e Internacional de Biomedicina.

Natal…

Este ano, além de celebrar a chegada de seus 20 anos, com decoração e programação especial para a data, o Taguatinga Shopping realizará o sonho de Natal das 50 crianças da Casa da Criança Batuíra, por meio de ações do TGS Solidário. A plataforma compartilhará com o público cartas com pedidos…

…solidário

…e voluntários poderão adotar um pedido e entregar suas lembranças para tornar o Natal dessas crianças ainda mais especial. Com o tema Celebration, a escolha da decoração marca presença na data, mas também os sentimentos de gratidão trazidos pelo aniversário de duas décadas do shopping.

Escorpião

Dia de festa para os aniversariantes Felipe Brum, Yuri Lima, Anna Lúcia Koebe, Paulo Alexandre Araújo, Eduardo Pincigher, Haroldo Vieira, Eliana Rômullo, Márcia de Araújo e Luzia Câmara. Já amanhã quem tempo tempo é Flavinho Souza, Júlia Nunes Garcia, Geraldo Aguiar de Vasconcelos, Evê Sobral e Thaís Cunha.

Fotos: César Rebouças e André Silva