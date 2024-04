Embaixada do Reino dos Países Baixos celebra o Dia do Rei

O Reino dos Países Baixos festejou em grande estilo a data nacional do país e os 50 anos da embaixada em Brasília, com um grande evento na Embaixada do Reino dos Países Baixos, na Avenida das Nações, na capital. A data é celebrada todos os anos no dia 27 de abril, quando é comemorado o aniversário do rei Willem-Alexander.

Embaixador André Driessen, o anfitrião da noite

A festa, conhecida como o Dia do Rei, é a maior celebração do país, e conta com vários eventos. Em Brasília, o embaixador André Driessen recebeu convidados na residência oficial da Holanda, para brindar a data no último dia 27. Membros do governo, jornalistas, comunidade neerlandesa e diplomatas marcaram presença.

Ex-governador Rodrigo Rollemberg com Joyce Dias e Baladeva Keilman

A relação entre os Países Baixos e o Brasil é historicamente amistosa e de longa data, caracterizada por uma cooperação e coordenação bem-sucedidas em diversos campos. Dentro da relação bilateral, comércio e investimentos levam destaque. De acordo com o anfitrião, o Dia do Rei é uma ocasião para refletir sobre os laços sólidos que unem os dois países.

Artista Daniel Jacaré criou uma obra ao vivo

“Neste ano, no Dia do Rei, a nossa data nacional que simboliza a unidade das pessoas que compõem o Reino, celebramos os 50 anos da mudança da Embaixada para Brasília e a relação bilateral. Holanda e Brasil têm uma relação histórica e de amizade. E vamos aprofundar ainda mais a nossa parceria”, disse André Driessen.

Jornalista Fabiana Ceyhan com o embaixador da Itália, Alessandro Cortese

O Brasil é o parceiro comercial mais importante para a Holanda na América Latina, com um volume de carga exportado no valor de 19,5 bilhões de euros em 2022. O país é o 4º maior destino brasileiro de exportação no mundo, no valor de 24 bilhões de euros no mesmo ano. Roterdã é a porta na Europa para muitos dos produtos do Brasil.

Data celebrou o Dia do Rei, quando é comemorado o aniversário de Willem-Alexander

“Está sendo finalizado junto ao Brasil um Mapa do Caminho, que não apenas representa a forte relação já existente, mas também engloba os passos de aprofundamento nessas áreas de cooperação. Espera-se poder lançar este mapa nos próximos meses. Uma das áreas que faz parte é a cooperação de Defesa”, contou o embaixador.

Fotos: Elianne Loin