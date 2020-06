Embaixada do Japão colabora com campanha contra a covid-19 promovida pelo GDF

PUBLICIDADE

A Embaixada do Japão é uma das colaboradoras da campanha “GDF e Embaixadas Unidos Contra a Covid-19”, conduzida pelo Governo do Distrito Federal (GDF). A iniciativa promove a arrecadação de alimentos e materiais para a prevenção do novo coronavírus, com o objetivo de atender a população carente do DF.

A convite do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF, a Embaixada do Japão doou um total de 240 unidades de álcool em gel, 192 detergentes, 48 sabões líquidos e mais 215 máscaras. A lista inclui itens adquiridos pela embaixada e também produtos arrecadados pelos funcionários. A entrega foi realizada ontem.

O embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada, esteve presente no momento da doação, e ressaltou que este momento de dificuldade pode ser superado com a colaboração de todos. “Para nós, é uma alegria muito grande poder colaborar com o governo do Distrito Federal e ajudar pessoas necessitadas”, declarou.

Renata Zurquim, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais do GDF, destacou a importância da colaboração de todos os países durante este período de dificuldade. “A Embaixada do Japão sempre foi um grande parceiro nosso. Em todas as iniciativas, sempre estão presentes, e sempre colaborando conosco”, enfatizou.

Fotos: Arquivo Pessoal