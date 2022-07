Embaixada da Suíça promove celebração especial. Esse e outros destaques na coluna

A Embaixada da Suíça em Brasília celebrou junto com convidados e interlocutores suíços e brasileiros a sua data nacional no ano do Bicentenário do Brasil. Na ocasião, foi inaugurada a exposição “Brasil + Suíça: 200 anos juntos”. A mostra apresenta personalidades e instituições suíças que tiveram um impacto ao longo de dois séculos da história brasileira e das relações bilaterais.

Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e a embaixatriz Enrica entre Odilon e Sandra Soares Costa na festa da Data Nacional da Suíça

Os convidados percorreram os 150 metros, vivenciando as biografias e atividades desses suíços e suíços-brasileiros em suas respectivas áreas: ciência, arte e cultura, economia e educação. A exposição está trazendo, além de contribuições significativas para o Brasil, exemplos da forte cooperação entre os dois países. A Banda dos Curumins, animou o encontro, bastante prestigiado.

O ministro Marcos Paranaguá com o casal anfitrião

ILUMINADO

Em breve a fachada do Conjunto Nacional ganhará mais luz com painéis eletrônicos digitais. O espaço com anúncios estáticos dará lugar ao que tem de mais moderno no segmento, nos mesmos moldes dos já existentes no Conic. A autorização foi dada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF.

CINQUENTINHA

O segundo semestre será especial para o Jornal de Brasília. Prestes a completar 50 anos, o JBr está programando uma série de ações para comemorar a chegada de seu meio século.

A coluna também entrará no clima e prepara algumas surpresas e lembranças dos 50 anos do tradicional veículo de comunicação da capital.

SACA…

A empresária de Brasília Sueli Maestri será uma das embaixadoras da 5ª edição do Wine Weekend, evento voltado para os amantes de vinhos, que este ano tem como tema uma “Volta ao Mundo”. O encontro, entre os dias 29 a 31 deste mês, terá como cenário o cinco estrelas Castro’s Park Hotel, em Goiânia.

…ROLHA

O evento contará com palestras, alta gastronomia e o Wine Festival para degustação de mais de 150 rótulos. O encontro contará ainda com o jantar harmonizado Volta ao Mundo em 5 Tempos, uma feijoada harmonizada, música ao vivo com a banda Songs, além de palestras com sommeliers.

VEZES TRÊS

A empresária e mais nova presidente do Lide Brasília, Janine Brito comemora no próximo dia 4 de agosto o seu aniversário junto com os das amigas Gláucia Benevides e Roseane Ramos. As datas serão festejadas com um chá da tarde no Café das Orquídeas. Encontro para as amigas mais próximas das aniversariantes.

BRASÍLIA…

A exposição Brasília da Utopia à Capital desembarca em Lisboa, entre os dias 4 a 31 de agosto, no Museu Nacional dos Coches. Com curadoria de Danielle Athayde, a mostra, que durante dois anos ficou guardada em Roma após ser exposta na Embaixada do Brasil, no Palazzo Pamphilj, em março de 2020…

…EM LISBOA

…segue agora para Portugal. Composta por mais de 300 obras de arte e documentos que contam a história da criação da capital, símbolo do movimento modernista brasileiro, a exposição tem ainda a Coleção Brasília. A mostra faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

JUNTOS NA CASA COR

Felipe Zorzeto e Marcella Schiavoni (foto), do escritório Studio Varanda, estreiam na Casa Cor Brasília deste ano, que acontecerá na Arena BRB Mané Garrincha. A dupla assina o Studio do Designer, um espaço de contemplação e criação. No mobiliário, peças dos icônicos Jader Almeida, Sérgio Rodrigues e Guilherme Wentz, que se misturam a criações autorais do próprio arquiteto do ambiente, Felipe Zorzeto.

TRISTE ADEUS

A coluna se solidariza com a família Orleans e Bragança, em especial com a princesa Lelli de Orleans e Bragança pelo falecimento do irmão, o príncipe dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil e herdeiro do trono brasileiro, que faleceu em São Paulo, em decorrência de problemas de saúde.

