Embaixada da Palestina em Brasília recebe jornalistas em encontro intimista

O embaixador da Palestina e decano do Conselho de Embaixadores Árabes no Brasil, Ibrahim Alzeben, recebeu um grupo de 30 jornalistas para um jantar intimista na última quinta-feira, na residência oficial da embaixada em Brasília. Na ocasião, o anfitrião fez um discurso destacando a importância do Brasil como mediador da paz no conflito Israel- Palestina e não como parte deste conflito. A noite contou com cardápio composto por iguarias típicas da Palestina.

Representantes da Líbia, Egito, Liga Árabe, Líbano, Mauritânia, Iraque, Tunísia e Argélia, estiveram presentes no evento que contou com jornalistas do Jornal de Brasília, Estadão, Globo, CBN, Metrópoles, Bandeirantes, Record, além da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O evento foi organizado pela jornalista brasiliense Fabiana Ceyhan, presidente da Abrajinter (Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores da Área Internacional e Diplomática).

A Associação tem como uma das metas ter uma interação saudável com o corpo diplomático acreditado em Brasília para troca de informações e publicações oriundas da fonte, com credibilidade e honestidade. O embaixador da Liga Árabe no Brasil, Quais Shqair, ressaltou no encontro, que as relações entre o Brasil e países árabes é muito mais profunda e com muitas coisas em comum, e não é baseada apenas em relações comerciais. Ele foi muito aplaudido.

