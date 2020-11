Em sua passagem por Brasília, presidente eleito dos EUA, Joe Biden, distribuiu simpatia

PUBLICIDADE

O ano era 2013, e o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitava o Brasil para um encontro com a então presidente Dilma Rousseff, durante visita de três dias ao Rio e Brasília. Na passagem pela capital federal, o presidente eleito dos Estados Unidos encontrou uma espaço na agenda para um fim de tarde na cidade, no restaurante Coco Bambu, onde esteve com a sua equipe. Na foto, Joe Biden com Álvaro Meireles, Adriele Ayres Britto, o filho João Paulo e Daniel Chehab.

Acompanhado de vários agentes de segurança, Biden surpreendeu quem almoçava no local. Após fazer uma refeição rápida e admirar a vista do Lago Paranoá da varanda do restaurante, ele atendeu aos pedidos para fazer fotos com os donos da casa. Gentilmente, também chamou para a foto a advogada brasiliense Adriele Britto, filha do ex-presidente do STF, Carlos Ayres Britto, que almoçava com o filho João Paulo. O clima foi de muita descontração e de simpatia nos minutos que se seguiram.

Biden brincou com o garoto, que vestia uma camisa do Battman, dizendo: Hello Battman!. “Ele foi muito simpático e atencioso comigo e com meu filho, além das demais pessoas que estavam perto. Nesse dia tive uma impressão ainda melhor dele. Fiquei feliz em vê-lo conquistar a presidência dos Estados Unidos, nação poderosa no mundo. Me sinto também privilegiada de tê-lo conhecido pessoalmente. Ele é uma inspiração para as futuras gerações, como a do meu filho”, diz Adriele Britto.

Foto: Arquivo Pessoal