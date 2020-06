Em entrevista ao JBr, conde Alejandro Zichy-Thyssen diz que planeja investir em Brasília

PUBLICIDADE

Nascido na Argentina e integrante da tradicional família Thyssen, fundadora da ThyssenKrupp, empresa multinacional que lidera o segmento de elevadores, o conde Alejandro Zichy-Thyssen, um bem-sucedido empresário que atua em diferentes ramos, aterrissou em Brasília pela primeira vez no mês passado, cidade que diz ter o pôr do sol mais bonito que já viu.

Noivo da jornalista Michella Marys, conhecida entre as amigas como Mima, ele recebeu a coluna para uma conversa descontraída. Descendente do clã que integrou o grupo de fundadores da Hungria, e com livre acesso em rodas aristocráticas pelo mundo, Alejandro falou de seus planos para o Brasil, onde já morou e planeja investir novamente após a pandemia.

Brasília é patrimônio mundial da humanidade. Em sua primeira vez na capital, qual a impressão que teve de nossa cidade?

Sim. Presencio aqui uma excelente qualidade de vida, forte preservação do meio ambiente e as pessoas muito voltadas para a família – o que me toca muito, além de uma arquitetura incrível que valoriza as belezas naturais. O horizonte tem um dos mais lindos pores do sol que já presenciei.

Você pretende fixar residência e investir no Brasil? Como vê o mercado para investimentos atualmente?

Sim, já estou residindo aqui em Brasília e tenho planos robustos que serão lançados pós-pandemia, envolvendo a área de saúde pró-mulher e um outro ainda em segredo (risos). Vejo com muita cautela o momento econômico que o mundo vem enfrentando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que você acha do atual momento político e econômico do Brasil?

O Brasil passa por um momento de transformações política e econômica muito profundas. Sou muito cauteloso e prefiro não me precipitar em fazer um julgamento por agora.

O momento é de cautela ou de aproveitar as oportunidades?

Depende do que se busca e em que pólo se encontra. A cautela deve ser obrigatória para analisar racionalmente as oportunidades que aparecem, para assim fazer a melhor escolha.

Você já morou em muitos países. No Brasil também?

Nasci em Buenos Aires, mas já morei em 17 cidades pelo mundo. Minha formação educacional foi na Argentina, Inglaterra e no Brasil, onde fiz faculdade de Economia na PUC – Rio. Minha família é húngara, alemã e austríaca, de parte de pai, e brasileira por parte de mãe. Possuo residência em algumas cidades onde morei, como Miami e Rio de Janeiro, por exemplo, onde já tive negócios. Também tenho apartamento no Paraguai, onde atuo empresarialmente.

Já está adaptado ao Distrito Federal?

Quando eu conheci Brasília fiquei muito encantado e superou muito minhas expectativas, embora tenha conhecido em época de pandemia. Mas estou bem adaptado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você tem residência em Bariloche, na Argentina. Costuma ir muito para lá?

Tenho uma casa de veraneio em Bariloche, mas nunca morei lá. Cada lugar no mundo que morei tem seus encantos e suas particularidades positivas, agora estou preferindo o “céu de Brasília”, pois o meu grande amor, a Mima, tem Brasília como cidade do seu coração e se ela elegeu, eu sigo.

O que acha que mudará nos negócios mundiais após a pandemia?

É uma pergunta que ninguém está apto a responder no momento. Infelizmente temos que aguardar e ver o desenrolar dos acontecimentos.

O que te trouxe até Brasília? O coração?

Vim para Brasília única e exclusivamente para conhecer pessoalmente minha alma gêmea, a Mima. Minha cabeça, minha alma e meu coração me guiaram até aqui.

Como resume essa paixão?

A Mima é uma pessoa extraordinária: autêntica, espontânea, verdadeira, elegante e – concomitantemente – tem a alma simples, desprovida de preconceitos, interesses e apegos materiais, engajada em contribuir para melhorar a vida das pessoas que a cerca. Ela trata todo mundo igual independente de classe, etnia, orientação sexual é a mulher que sempre procurei em toda minha vida e farei de tudo que estiver ao meu alcance para torná-la mais leve e feliz do que ela já é, juntamente com seus filhos Roberto, Benício e Maria Eduarda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: César Rebouças