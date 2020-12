Em conversa com o Jornal de Brasília, sensitiva Márcia Fernandes faz previsões para o ano de 2021

PUBLICIDADE

Como o Jornal de Brasília faz tradicionalmente no dia 31, ouvimos as previsões da sensitiva Márcia Fernandes para o ano que se inicia. Em tempos de tristeza, perdas e muita luta por conta da pandemia de covid-19 que a humanidade enfrenta, a vidente que é destaque na mídia nacional, fala sobre o que 2021 reserva para os brasilienses no quesito saúde e principalmente como será o novo ano para o presidente Jair Bolsonaro e o seu governo.

A senhora enxerga o fim da pandemia para 2021?

A partir de janeiro, os testes das vacinas começarão a dar resultado (o que já está ocorrendo a nível mundial), mas ainda serão tentativas e pesquisas. Por volta de março, com a entrada do Ano Novo Astrológico, novas pesquisas surgirão e podem vir descobrimentos tecnológicos no próprio Brasil, para ajudar na eficiência da vacina. Mas a doença ainda continuará ocorrendo e as pessoas ainda permanecerão em home office ou mais isoladas até meados de novembro. Acredito que até meados de abril de 2021, teremos disponibilidade de vacinas no Brasil.

Mais doentes e mortes ocasionadas pela covid-19 ocorrerão no Brasil ao longo do novo ano? Podem ser evitadas?

De acordo com a astrologia, Júpiter, Saturno e Plutão vão permanecer no signo de Capricórnio até meados de dezembro de 2020. Plutão ainda permanecerá nesta posição por mais dois anos. Isto indica que situações como a questão da própria covid-19 ainda terão este efeito ioiô, ou seja, flexibiliza, aumenta contágio, fecha tudo, com isso, é preciso ainda termos cuidado para que o número de mortes diminua.

Como a senhora enxerga o cenário político brasileiro para 2021? Será complicado?

O aumento do radicalismo e da polarização, ao mesmo tempo em que movimentos sociais também crescem na mesma proporção. No Brasil ainda continuaremos divididos, o que pode levar a protestos, ter muito quebra-quebra e confusão, além de repressão. O alto grau de impaciência, intolerância ou agitação tomará conta de boa parte da população. A configuração celeste não aliviará para o governo brasileiro, uma vez que essa conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão no signo de Capricórnio revela ainda um fato interessante: Plutão representa as energias subterrâneas, clandestinas, trazendo para a superfície tudo o que está invisível.

E o presidente Jair Bolsonaro enfrentará dificuldades em seu governo no próximo ano?

Contra o presidente Jair Bolsonaro pesarão a pressão dos Poderes, do Congresso e do Supremo, articulações misteriosas e investigações. Quando Júpiter e Saturno passarem para Aquário, poderemos esperar por novos escândalos no cenário nacional envolvendo o judiciário e as fake news.

Podemos esperar algo positivo para 2021 em meio a tanta tragédia, dor e sofrimento?

Quando Júpiter transitar por Peixes de 13/5 a 28/7, e, depois, novamente, definitivamente, a partir de 29/12, as pessoas entrarão na onda de espiritualidade e meditação, o que é muito positivo. É um posicionamento bastante sensível e pode render uma inspiração renovada para a música e para a indústria de entretenimento e cinema. Ou seja, poderemos esperar de 2021 muito dinamismo e instabilidade, mas de construção para um planeta bem mais solidário e humanitário.

Qual a dica que a senhora daria para quem quer entrar 2021 com boas energias?

Quem quiser abundância ou mesmo emprego/dinheiro em 2021, fica a dica de banho: você vai precisar de 2 litros de água, 3 pedaços de canela em pau, 8 folhas de louro e 1 pitada de açúcar mascavo. Ferva tudo durante 3 minutos. Deixe descansar durante 1 hora, coando em seguida. Descarte na natureza o que coar e tome esse banho do pescoço para baixo. Feliz 2021.

