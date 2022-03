Ele merece, Dia Internacional da Mulher, encontro e para elas na coluna

Um dos médicos mais renomados do Brasil, o oncologista e professor Paulo Hoff (foto) integra a lista elaborada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, dos cientistas mais influentes do mundo, baseada em publicações e índices de citações. O doutor Paulo Hoff está entre os 812 brasileiros citados.

O médico que tem fortes laços com Brasília, é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), professor de Oncologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, além de membro da Academia Nacional de Medicina.

Na iniciativa privada, Paulo Hoff está à frente do Grupo Oncologia D’Or e do Projeto Oncologia na Rede D’Or São Luiz. O Dr. Hoff foi o primeiro brasileiro a integrar a diretoria da respeitada American Society of Clinical Oncology. “Fiquei muito feliz em estar entre os 812 brasileiros citados. Parabéns para todos!”, disse ele.

MULHERES

No Dia Internacional da Mulher, a homenagem e os parabéns da coluna seguem para todas as mulheres de Brasília e do mundo. Mulheres que fazem a diferença e que são fundamentais e indispensáveis na construção de um mundo melhor. Na data dedicada merecidamente a elas, o nosso profundo respeito.

DIA DA MULHER

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha, terá o dia movimentado. Ela começa com um café da manhã em sua secretaria, em seguida participa do lançamento da Agenda Março Mais Mulher 2022, no Palácio do Buriti, e depois de eventos no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional.

ENCONTRO

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, tem encontro marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na sexta-feira. Entre os assuntos abordados no encontro na residência do Senado, estarão as eleições.

PARA…

Durante todo o mês de março, as mulheres do DF poderão prestigiar a ação e campanha Viva Mulher, promovida pelo JK Shopping em parceria com a Secretaria da Mulher. A atividade conjunta contará com um espaço simulado da Casa da Mulher Brasileir, que tem como intuito dar visibilidade…

…ELAS

…ao projeto que é de suma importância para a sociedade. Além de contar com talk shows que visam abordar diversos temas voltados para o público feminino, haverá ação promocional com o Espaço do Bem. A versão simulada do Espaço Casa da Mulher Brasileira, funcionará até o dia 31.

A anfitriã Raphaela Trussardi Severiano Ribeiro com a amiga homenageada, Isadora Campos, que ganhou jantar intimista de aniversário no Rio de Janeiro

ELEIÇÕES

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI), por meio do seu presidente Paulo Jerônimo (Pagê), entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) requerendo que as redes sociais e os aplicativos, que não se submetam às leis e à jurisdição brasileiras durante as eleições de 2022, sejam suspensos.

CASÓRIO

Contagem regressiva para o casamento religioso da jornalista Gabriella Miziara com o empresário Marcus Maia. O casal subirá ao altar da Catedral de Brasília no dia 26. Em seguida, os noivos receberão os convidados para uma celebração na Villa Rizza, espaço de eventos da família da noiva.

CAMPUS…

A Campus Party Brasil e o Governo do Distrito Federal acabam de confirmar a realização da 4ª edição do encontro em Brasília. O evento acontecerá entre 23 e 27 deste mês, no Estádio Mané Garrincha, em formato digital e trará ao público inúmeras palestras sobre internet, blockchain, cultura maker e empreendedorismo.

…PARTY

Esta edição contará com uma arena de robótica onde será possível participar de partidas de hóquei de robôs e de uma arena de drones, com corridas e aulas para quem quiser experimentar. A abertura do evento, contará com um show gratuito do DJ Bhaskar e apresentação da orquestra sinfônica do Teatro Cláudio Santoro.

B’DAY

A terça-feira promete ser de muitos cumprimentos e mensagens para os aniversariantes do dia: socialite Odaíza Rodrigues Alves, advogado Marcos Joaquim Alves, professor Flávio Pelegrinelli, socialite Karla Mansur Daccache, designer de joias Cristina Pessoa, executivo Leopoldo Nogueira e a empresária Andrhea Depieri.

