Ela merece, em família, voo para o Egito e sem roupa na tevê

REUNIDAS Tem live interessante amanhã com a presidente nacional do Mulheres Solidárias, Ana Karin Andrade, e a convidada de honra Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. O encontro será das 16h às 17h, nos perfis do Instagram @anakarin_andrade e @luizahelenatrajano.

PREVISÕES Estudo feito pelo Sebrae com dados da Fiocruz e do cronograma para a entrega de vacinas do Ministério da Saúde e dados populacionais do IBGE prevê que, acelerando o ritmo de vacinação, até o dia 18 de agosto, cerca de 9,5 milhões de pequenos negócios podem ter retomado o nível de atividade equivalente ao registrado pouco antes da pandemia.

Muito querida em Brasília, a colunista do portal Metrópoles, Claudia Meireles, brinda hoje mais um aniversário em clima intimista no Rio de Janeiro

DOBRADINHA Rendeu a reunião do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. Do encontro materializou-se uma parceria com o objetivo de incentivar o uso de um certificado de vacinação para acelerar a retomada de maneira segura das atividades turísticas. Certificado oferecido pelo aplicativo Conecte SUS.

B’DAY A semana começa de maneira especial com muitos cumprimentos e mensagens para os aniversariantes desta segunda-feira: empresária Cláudia Salomão, médica Mariana Ferrer, jornalista Marianna Cunha, empresário Pedro Pimenta da Veiga, designer de interiores Inalda Lobo, psicóloga Cristina Frota Mendonça e a empresária Daniely Brito.

HOMENAGEM A PaulOOctavio Investimentos Imobiliários inaugurou no último sábado (10), o Residencial Darlan Rosa, construído na SQS 414, bloco H. A obra ficou pronta seis meses antes do prazo de entrega. O empreendimento ganhou o nome do artista plástico e escultor Darlan Rosa, que também foi o criador do personagem Zé Gotinha, lançado em 1986.

BRASIL… O embaixador do Egito no Brasil, Wael Ahmed Kamal Aboulmagd (foto), está animado com uma novidade. O Brasil e o Egito estarão ligados por um voo direto muito em breve. A notícia foi dada pelo próprio embaixador durante o webinar promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira recentemente. Trata-se de um antigo desejo que está sendo materializado.

…E EGITO Os órgãos de aviação brasileiro e egípcio estão em fase final de negociação para a rota que será feita pela companhia aérea egípcia EgyptAir. “Não estaria exagerando ao dizer que é uma questão de semanas para que o primeiro voo direto saia do Brasil. Estamos trabalhando incansavelmente nos detalhes finais da negociação e muito em breve devemos anunciar”, disse o diplomata.

VOANDO Falando em companhias aéreas, a brasileira Itapemirim Transportes Aéreos está nos finalmentes para colocar o primeiro Airbus A320 para voar comercialmente no Brasil. Esta semana, a empresa realiza os voos de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para obtenção do Certificado de Operador Aeronáutico (COA).

SEM ROUPA… Tem tomado conta das redes sociais pelo mundo, nos últimos dias, imagens de um reality show que está colocando em um palco pessoas totalmente como vieram ao mundo: sem roupa. Com o nome de Naked Attraction, e versões na Itália, Alemanha e no Reino Unido, a atração apresenta pessoas nuas que buscam um parceiro ou parceira ideais.

…NA TEVÊ Os candidatos ficam em uma espécie de box, e as partes mais íntimas são mostradas inicialmente para quem irá escolher, bem como detalhes como tatuagens, piercings e até os pelos pubianos. Só no final o rosto do candidato(a) é revelado. O programa, que foi criado inicialmente no Reino Unido em 2016, está viralizando.

Cristiane Constantino celebrou em casa no último sábado mais um ano de vida em família. O parabéns foi ao lado do marido Victor Foresti e dos filhos, netos, genro e nora

SOLIDÁRIO O empresário e influenciador digital brasiliense César Santos encontrou uma maneira solidária de comemorar o seu aniversário de 33 anos, no dia 1º de maio. Ele criou uma ação para a arrecadação de cestas básicas para o Projeto Cosmiatria Solidária. Até o dia 3/5 as cestas estarão sendo arrecadadas. As doações serão feitas no dia 7 de maio.

PROFISSÕES Mudança de hábito. Colunista social em atividade há muitos anos em João Pessoa, onde assinou coluna em um jornal diário e uma revista na capital paraibana, o jornalista Ricardo Olavo está trilhando outros caminhos profissionais. Atualmente ele é estudante de Medicina em Recife. Em um futuro próximo, ele pretende se tornar um médico intensivista.

Fotos: César Rebouças, Fabiana Ceyhan e Arquivo Pessoal