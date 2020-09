Eduardo Oliveira e Ana Carolina Noronha se casam em cerimônia intimista no Lago Sul

PUBLICIDADE

O sábado foi bastante movimentado no Lago Sul, com a cerimônia civil do casamento do empresário Eduardo Oliveira com a advogada Anna Carolina Noronha, seguida de caprichada recepção na residência da família do noivo. Tarde agradável para 120 convidados.

Logo na entrada da propriedade, havia um batalhão de repórteres de redes de televisão, na expectativa de registrar a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao evento. O que acabou não acontecendo. No lugar de Bolsonaro, acabou indo o filho Renan, representando o pai.

Quem chegava ao casório, logo se deparava com máscaras oferecidas aos convidados por conta da pandemia de covid-19. Algumas pessoas passaram parte do casamento usando o acessório. Também havia em locais estratégicos a presença de álcool em gel para uso.

Entre as autoridades presentes na celebração estavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, além do ministro do STF, Luís Roberto Barroso. Outros nomes de destaque também marcaram presença.

A noiva Ninna Noronha, filha do ministro João Otávio de Noronha, ex-presidente do STJ, estava linda. Ela usou dois vestidos da grife Dolce & Gabbana, um de plumas e outro de tule. Como acessórios, uma tiara de pérolas D&G, além de uma riviera de brilhantes by Miranda Castro.

Ninna também usou joias da família do noivo no casamento. Peças que faziam parte do acervo de dona Aparecida Oliveira, já falecida, mãe do noivo. Foi uma espécie de homenagem carinhosa para a saudosa matriarca da família Oliveira, que era querida em Brasília.

Logo após a cerimônia, os convidados desfrutaram da festa. Tudo na medida certa, sem ostentação. A decoração, caprichada, foi de Fabiani Gattai, que utilizou peças decorativas da família do noivo. Já o cardápio foi assinado pelo chef Rodrigo Sanchez, amigo dos noivos.

O encontro foi bastante descontraído, com doses generosas de champanhe para amenizar o calor e a forte estiagem de Brasília. E vinhos de safras especiais, cuidadosamente escolhidos para harmonizar com o jantar, com destaque para as massas e o pato servidos.

Como Ninna comentou com a coluna, dias atrás, eles queriam uma cerimônia reservada e com a presença do sogro, Eduardo, que se recupera de problema de saúde, para abençoar o amor do casal. Vontade que foi realizada. Eduardo e Ninna foram abençoados como queriam.

Fotos: Josiane Girardelo e Arquivo Pessoal