Dobradinha, andar faz bem, inclusão, pasta atuante e agenda

AGENDA

O vice-presidente Hamilton Mourão se prepara para embarcar na próxima semana para viagens oficiais ao Egito, aos Emirados Árabes Unidos — ocasião em que deverá participar da abertura da Expo Dubai — e também à Grécia. O general Mourão retorna ao Brasil apenas no dia 6 de outubro.

ANDAR…

A Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, promoveu um estudo e o resultado foi impressionante. Publicado pela revista científica Jama Network, o levantamento revelou que pessoas que andam acima de sete mil passos diariamente reduzem as taxas de mortalidade em até 70%.

…FAZ BEM

A pesquisa avaliou a rotina de 2.110 pessoas por dez anos com idades entre 38 e 50 anos, sendo 57,1% mulheres. Os participantes foram divididos em três grupos. O personal trainer e educador físico Tauan Gomes destaca que manter a constância na atividade física é o mais importante.

INCLUSÃO

A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) lançou a campanha Turismo Inclusivo: Abrace as diferenças, para enfatizar a necessidade do país de adaptar os destinos para que todos possam ter acesso às atividades do setor. Campanha também em favor das pessoas com deficiência.

A embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e Silvia Seabra em encontro no Lago Sul onde o tema foi trabalhos sociais

FORNO

O Festival Cozinha Afetiva do Brasília Shopping recebe amanhã, 25, a chef Ana Paula Boquadi. Nesta edição, a chef ensina como preparar um bolo de farinhas especiais do Cerrado. A aula será transmitida às 11h30, no Instagram @brasiliashopping e também no telão principal do mall.

PASTA…

Para ampliar o acesso da população ao Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão – Na Hora, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, lançou o Na Hora Cidades, modalidade de autoatendimento com unidades em São Sebastião, Rodoviária do Plano Piloto e Estrutural.

…ATUANTE

Atualmente, a Secretaria também desenvolve o projeto Na Hora Carreta, que vai percorrer todo o Distrito Federal com a oferta de serviços públicos. A ideia é atender a demanda de outras regiões administrativas que ainda não têm uma estrutura fixa do Na Hora. Iniciativa aplaudida.

LIBRIANOS

Sexta-feira de cumprimentos para o jornalista Lívio Di Araújo pelo seu aniversário. Já amanhã, será a vez do advogado Gustavo Ferrer, do colunista goiano Luis Carlos Moraes Rodrigues e da fotógrafa Vera Donato contarem tempo. No domingo, a arquiteta Laísa Carpaneda faz aniversário.

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal