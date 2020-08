No Dia Internacional da Igualdade da Mulher, mulheres de destaque do DF falam sobre a importância da data

PUBLICIDADE

No Dia Internacional da Igualdade da Mulher, marco da luta das mulheres por empoderamento e paridade entre gêneros, comemorado hoje, dia 26 de agosto, a coluna convidou quatro mulheres de destaque da capital, conhecidas pelas ações em favor do público feminino, que falaram, em tempos de pandemia, sobre a importância da data e de seu significado.

Primeira-dama Mayara Noronha

Primeira-dama do Distrito Federal e secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha tem se mostrado uma das primeiras-damas mais atuantes e presentes nas causas sociais e das mulheres no Brasil. Esposa dedicada e mãe sempre presente, mesmo com a agenda sempre cheia de compromissos, ela não deixa de trabalhar incansavelmente em favor das mulheres e dos menos favorecidos da cidade. Sobre o dia 26 de agosto, ela afirma que a data deve ser comemorada com muita alegria.

“Como filha, mãe, advogada e primeira-dama do DF, quero comemorar esse marco de muita luta das mulheres por direitos iguais e todas as conquistas que tivemos até hoje como o direito ao voto, a carta das Nações Unidas reconhecendo a igualdade de direitos entre homens e mulheres e a criação da Lei Maria da Penha, além da classificação na lei de Feminicídio do assassinato de mulheres por razões da condição do sexo feminino como crime hediondo”, destaca Mayara.

“Tenho trabalhado em prol da solidariedade em nossa cidade, atenuando o sofrimento de famílias em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes essas famílias são chefiadas por mulheres guerreiras que sustentam seus filhos por meio de muita luta. Não há nada mais satisfatório para uma mãe do que cuidar de seus filhos e esse ato de solidariedade beneficiará muitos. Dessa forma quero criar uma corrente do bem para ajudarmos a todos aqueles que precisam, em especial elas.”

Deputada Flávia Arruda

Parlamentar brasiliense e ex-primeira-dama do DF, Flávia Arruda foi a deputada federal mais votada nas eleições de 2018 na capital federal. Sempre atuante em causas em favor das mulheres e criadora do projeto Mãezinha Brasiliense, a deputada diz estar sempre na luta em prol das mulheres do Brasil.

“A luta pela igualdade da mulher é uma defesa que todos nós como sociedade temos que fazer e é o que busco também com meu trabalho: que a igualdade seja de fato um direito de todos. Vivemos em um país com uma cultura machista, um problema estrutural, que precisa ser desconstruída todos os dias.”

“Tenho trabalhado pelo fim da violência doméstica que é uma das faces dessa desigualdade e uma epidemia presente em milhares de lares do Brasil. O caminho é longo pelo fim das desigualdades no nosso país, mas indispensável. A mulher é capaz, forte, inteligente e apta a ocupar todos os espaços.”

Ministra Maria Elizabeth Rocha

Ministra do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha foi a primeira mulher a presidir o STM. Foi a primeira vez em mais de 200 anos de existência no Brasil que uma mulher presidiu aquela corte, entre 2014 e 2015. Para a ministra, o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, celebrado hoje no Brasil, é uma data importante e muito especial.

“É significativo o mundo celebrar o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, pois significa que dessemelhanças e preconceitos de gênero ainda persistem contra ela. Daí a importância desta data, para relembrar que em pleno século XXI seres humanos são propositalmente discriminados, numa verdadeira afronta à democracia e aos direitos humanos.” enfatizou a ministra.

Senadora Leila Barros

Senadora pelo DF e ex-atleta do vôlei, a brasiliense Leila Barros considera o Dia Internacional da Igualdade Feminina um marco da luta das mulheres por igualdade e respeito. “Essa é uma luta histórica e que frequentemente é ameaçada por retrocessos. É uma data necessária para comemorar as conquistas, mas também para lembrar que precisamos lutar”, diz.

“Da trincheira que ocupo hoje no Senado, tenho procurado tomar iniciativas em favor da mulher. O caminho é longo e o debate precisa atingir todas as camadas da sociedade para que tenhamos uma mudança. O direito de igualdade das mulheres deve estar presente nos lares e nos meios de comunicação para mudar a compreensão de questões que envolvem a busca pela igualdade entre mulheres e homens.”

