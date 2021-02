Deu match: socialite Anna Paula Fonseca e advogado João de Freitas estão namorando

PUBLICIDADE

Mais um casal iniciando relacionamento na pandemia. Desta vez é a socialite brasiliense Anna Paula Fonseca que está namorando com o advogado mineiro João de Freitas. O casal está junto há cerca de seis meses e foi apresentado pela irmã dele, a embaixatriz Natercia Klingl.

Anna Paula e João aproveitaram o feriadão de carnaval e seguiram para o México. Nas praias paradisíacas de Tulum, eles passam temporada no Unico Riviera Maya Hotel. Os amigos próximos do casal estão felizes com o relacionamento e torcendo para que no futuro vire casamento.

Foto: Arquivo Pessoal