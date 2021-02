Despedida no Lago Sul e almoço festivo no Totti Cucina

A empresária Lisane Bufquin abriu a aconchegante casa no Lago Sul esta semana para um jantar intimista em homenagem a amiga diplomata Lina Quick, que está em clima de despedida do Brasil. Lina se muda no próximo mês para a Bulgária onde assume um novo posto. Por conta da pandemia, os convidados se dividiram em três espaços para não haver aglomeração.

Lina Quick entre Carla De’Carli e a anfitriã Lisane Bufquin

Entre conversas agradáveis sobre arte e cultura (tanto a anfitriã quanto a homenageada são apreciadoras do mundo das artes), o colecionador Cláudio Pereira falou do sucesso que foi a exposição Brasília 60 anos fez em cidades como Moscou e Roma, por onde a mostra passou e reuniu um grande número de pessoas interessadas em conhecer a arte do Brasil.

Eunícia Guimarães, Cláudio Pereira e Vandira Peixoto

Eduardo Jorge com Carla De’Carli

Solidária

A primeira-dama Michelle Bolsonaro participa de um casamento solidário hoje, em um espaço de eventos em Vicente Pires. A esposa do presidente Jair Bolsonaro tem se engajado em inúmeras obras assistenciais no Distrito Federal e no Entorno. Olhar solidário voltado principalmente para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.

Capital…

Será lançada no próximo dia 3 de março, às 17h, a publicação Cidades Inteligentes: uma Abordagem Humana e Sustentável, do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes). O estudo apresenta a concepção de cidade inteligente adotada pelo Cedes, salientando que cidade inteligente não é aquela que simplesmente…

…humano…

…usa a tecnologia no meio urbano, mas a que investe em capital humano e social, em desenvolvimento econômico sustentável, em inovação e empreendedorismo e no uso de tecnologias disponíveis para aprimorar e interconectar os serviços e a infraestrutura das cidades. Tudo isso de modo equânime e criativo, com foco na cidadania.

…e social

O trabalho foi relatado pelos deputados federais Francisco Júnior, Angela Amin, Eduardo Braide e Haroldo Cathedral e contou com o apoio técnico da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.Este é o 12º livro da série Estudos Estratégicos publicado pelo Cedes, em parceria com o Centro de Documentação e Informação da Câmara (Cedi).

A aniversariante Mônica Sousa entre Gislene Borges e Anna Paola Frade

Business

Nesta sexta, 26, Francisco Nunes, à frente do Clube de Permuta de Brasília, ao lado de Leo Bortoletto, fundador da plataforma de negócios que vem ganhando o Brasil, recebe convidados para almoço no Dudu Bar. O motivo do encontro é festejar e apresentar oficialmente o novo franqueado do CP na cidade, o empreendedor Alexandre Guerra.

Céu…

Mesmo fechando o ano de 2020 com movimentação semelhante há 15 anos, com 8 milhões de passageiros e 80 mil pousos e decolagens, o Aeroporto Internacional de Brasília subiu no ranking, tornando-se o segundo mais movimentado do país. Este número representa um fluxo de aeronaves 55% inferior a 2019 e um movimento de pessoas 46% menor que em 2019.

…azul

O terminal brasiliense já tinha ocupado esta posição no ano de 2015/2016, mas o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, assumiu a colocação nos últimos anos. O Aeroporto de Guarulhos continua sendo o mais movimentado do Brasil. Falando no Aeroporto JK, a Sala Vip do BRB Card tem sido uma das mais movimentadas, desde que abriu no ano passado.

Fotos: Marcelo Chaves