Deputado Átila Lins festeja aniversário do neto Átila com familiares e amigos

O empresário Átila Lins Filho e a esposa Anna Flávia Roriz receberam familiares e amigos próximos para a festa de dois anos do filho Átila Neto, que teve como cenário o espaço de festas infantis Catavento. O deputado federal Átila Lins e Rita, avós maternos do aniversariante, também fizeram as honras da casa, ajudando a receber no evento de aniversário do neto.

Paula e Ana Beatriz Lins de Albuquerque

Entre os convidados, várias autoridades da capital marcaram presença como o ministro Mauro Campbell, o ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, o ex-presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, além das empresárias Sandra Soares Costa e Janete Vaz e Carlos Flávio Marcílio. A decoração da tarde seguiu o tema da comemoração que foi Safari do Átila Neto.

Alan Salles e Luisa com a filha Manuela

Pilar e a avó Jaqueline Magalhães

Fotos: Arquivo Pessoal