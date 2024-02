De passagem por Brasília, embaixatriz Adalceli de Paula ganha almoço das amigas

Muito querida em Brasília, a embaixatriz Adalceli de Paula ganhou almoço durante a temporada que passa no Brasil, até o início do próximo mês. A esposa do embaixador do Brasil na Namíbia, Glaucio Veloso, matou a saudade das amigas brasilienses em encontro orquestrado pela advogada Gláucia Benevides, no restaurante Cozze, no Lago Sul. A tarde contou com a presença de cerca de dez convidadas e muito bate-papo.

Foto: Arquivo Pessoal