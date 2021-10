Convite italiano, campanha, abertura, desatenção com a saúde e reforma geral

Umas das embaixadas mais bonitas e emblemáticas de Brasília, a Embaixada da Itália prestará uma homenagem ao seu idealizador. O saudoso engenheiro e arquiteto italiano Pier Luigi Nervi, um dos mais famosos e respeitados de seu país, responsável pelo projeto do prédio que abriga a representação diplomática no Brasil, ganhará uma estátua em tamanho natural no jardim da propriedade localizada no Setor de Embaixadas Sul.

O embaixador da Itália, Francesco Azzarello, comandará a inauguração marcada para o dia 29 de novembro, junto com o lançamento de um livro. A artista Christina Motta, que fez a estátua da atriz Brigitte Bardot em Búzios, foi escalada para o trabalho. Em almoço ontem no Lago Sul, o embaixador aproveitou para convidar a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, também arquiteta, para a cerimônia de inauguração.

CAMPANHA

O ex-senador paraibano Raimundo Lira afina os acordes para sua campanha de volta ao Senado Federal nas eleições do próximo ano. Muito querido pela classe política e com uma vida sem rasuras, Lira foi uma das lideranças mais respeitadas e conhecidas do Congresso Nacional.

ABERTURA

Considerado um dos mais talentosos estilistas do Brasil, Sandro Barros movimenta São Paulo na próxima semana com o coquetel de abertura de seu novo atelier, o Sandro Barros Home. Será no dia 20, para convidados. O espaço fica na Rua Estados Unidos, Jardim Paulista.

DESATENÇÃO…

O Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig) revelou através do Datafolha que o brasileiro negligencia as principais causas do câncer de fígado. Mais da metade da população (60%) não fez teste (ou não sabe se fez) para hepatite C, nem para hepatite B (52% não fez ou não sabe).

…COM A SAÚDE

As hepatites virais são a principal causa de carcinoma hepatocelular, tipo comum de câncer primário de fígado, sexto na escala dos mais frequentes, e terceiro tipo de câncer, em óbitos, em todo o mundo. Quando identificado em estágio inicial, ele pode ser tratado com êxito.

ENCONTRO

O empresário Redelvino Júnior inaugura as novas instalações de sua indústria, o showroom da Claramar Mármores e Granitos na próxima quarta-feira, 20, no SIA. O espaço receberá convidados para uma noite especial com ambientação de Ricardo Azevedo e mailing do relações públicas Tiago Correia.

Cleuza Ferreira, a aniversariante Vânia Carvalho e Nardim Júnior em almoço no Vasto Restaurante

XADREZ

A Embaixada da Argentina em Brasília promove hoje um torneio de xadrez com o argentino Miguel Angel Quintero. Crianças da capital integrantes da confederação e também da federação de xadrez participarão do evento, que ocorrerá na parte externa da embaixada. Todos jogarão simultaneamente com o campeão.

REFORMA…

A Secretaria de Justiça e Cidadania do DF reinaugurou, ontem, a unidade do Na Hora na Rodoviária do Plano Piloto. O local ficou fechado por 90 dias para receber a primeira obra de revitalização do espaço em quase 20 anos de funcionamento, que incluiu uma reforma geral.

…GERAL

Além disso, a unidade passa a contar com instalações modernas, confortáveis, seguras e com acessibilidade para oferecer uma experiência com mais qualidade ao cidadão do DF. Outro destaque é que o espaço também disponibilizará atendimento por linguagem de sinais e bilíngue.

B’DAY

Sexta-feira especial para os aniversariantes Luiz Sabóia, Priscilla Baracat, Juliana Albuquerque e Nathalie Mazzaro. No sábado, contam tempo Monya Jarjour e Kellen Recheleto. Já no domingo, brindam à vida Lúcia Passarinho, Jorge Argello, Marcos Koenigkan e Henrique Mariotti.

