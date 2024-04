Contra a dengue, parabéns e gestão empresarial entre os destaques da coluna

A secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani (foto), tem envidado esforços na logística e realização do programa GDF Mais Perto do Cidadão, em combate à dengue.

Os quatro cantos do DF já foram visitados em 2024. Desde o início deste ano, já foram realizadas nove edições do programa com ações de prevenção e cuidados aos cidadãos com a doença.

Passamani explica que a Sejus está mobilizada junto a demais órgãos do Governo do DF para sanar no menor tempo possível os altos índices de casos de dengue entre a população local.

PARABÉNS

Marcada para esta quinta-feira, às 17h, o happy hour em comemoração ao aniversário da colunista do portal Metrópoles Claudia Meireles. O parabéns para Claudinha Meireles, como é carinhosamente chamada pelas amigas, terá como cenário o Copa Café, no Lago Sul.

GESTÃO…

Líderes das empresas associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF) poderão se inscrever no Programa de Gestão Empresarial na Construção Civil, que será realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC), em uma turma de 40 vagas.

…EMPRESARIAL

A aula magna, destinada aos players do mercado, terá entrada gratuita e será nesta sexta-feira (12), no auditório da entidade, em Brasília. O programa tem parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Distrito Federal (Sebrae-DF)

POR AQUI

O médico paulista Ivan Rollemberg, conhecido como dermatologista das estrelas, aterrissa para um tour da beleza em Brasília esta semana. Rollemberg, que cuida de famosos como Grazi Massafera, Giovanna Lancellotti e Caio Castro, atenderá nas clínicas Erasmo Tokarski e na Mais Cabello, ambas na Asa Sul.

VINHO…

Que tal um brinde com notas de heavy metal? Os roqueiros têm motivos para brindar, pois Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, lançou a bebida perfeita para amantes do gênero que curtem um bom vinho. Em parceria com a Van Zeller Wine Collection, da região….

…E SHOW

…do Douro, em Portugal, a bebida batizada de Iron Maiden Darkest Red é inspirada na música Darkest Hour, single do álbum Senjutsu. A novidade deve chegar às prateleiras ainda no primeiro semestre do ano. Bruce Dickinson se apresenta em Brasília no dia 27, no Ópera Hall.

ESCOLHIDA

Taís Araújo conduziu um painel durante evento ontem, em São Paulo, com a presença da apresentadora e empresária Oprah Winfrey. Na ocasião, a atriz foi a primeira personalidade brasileira escalada a entrevistar a estrela norte-americana que está em visita ao Brasil.

Foto: Arquivo Pessoal